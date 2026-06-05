ΑΔΕΔΥ: Στήριξη στα αιτήματα και στην απεργιακή κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ εκφράζει τη στήριξή της στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, καθώς και στις αγωνιστικές δράσεις και συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα σε όλα τα κατά τόπους δικαστικά κτίρια της χώρας και στην Αθήνα στις 11:00 πμ στο ΣτΕ.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

«Ενώνουμε τη φωνή μας στον αγώνα που δίνουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στις ανακοινώσεις και στις συνεχείς παρεμβάσεις τους», τονίζει η ΑΔΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

Ασφαλείς συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια, με σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια και προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.

Μαζικοί διορισμοί δικαστικών υπάλληλων όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων (Γραμματέων, Επιμελητών Δικαστηρίων και Υπαλλήλων Πληροφορικής).

Πληρωμή των απλήρωτων ωρών υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις εξαιρέσιμες (Σαββατοκύριακα και αργίες).

«Ο αγώνας και η συνεχής διεκδίκηση είναι μονόδρομος για όλους τους εργαζόμενους», υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ