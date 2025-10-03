ΑΔΕΔΥ: Στάση Εργασίας για Τυφλούς και Άτομα με Μειωμένη Όραση στις Δημόσιες Υπηρεσίες

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε στάση εργασίας για τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση στον δημόσιο τομέα, υποστηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., έπειτα από σχετικό αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, προχωρά σε κήρυξη στάσης εργασίας την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 π.μ. έως το τέλος του ωραρίου, για τους εργαζόμενους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση που απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στην αγωνιστική κινητοποίηση των φορέων τους και να υποστηριχθούν χρονίζοντα αιτήματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Η ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αλληλεγγύη της στον αγώνα των εργαζομένων αυτών, ενισχύοντας τις προσπάθειες για ισότιμη πρόσβαση, εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ