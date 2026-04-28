AΔΕΔΥ: Καταδίκη της σύλληψης και κράτησης υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η ΑΔΕΔΥ για την σύλληψη και κράτηση, υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας, ου σημειώθηκε στις 23 Απριλίου. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τον αποτροπιασμό και την καταδίκη της για την απαράδεκτη σύλληψη και κράτηση, για πάνω από 24 ώρες, υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ενώ ο συνάδελφος ασκούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα διεξάγοντας τη διαδικασία της εργατικής διαφοράς, όπως ακριβώς ορίζει η εργατική νομοθεσία. Είναι εξοργιστικό ένας υπάλληλος που εκτελεί ευσυνείδητα τα καθήκοντά του να διανυκτερεύει στο Αστυνομικό Τμήμα.

Επισημαίνουμε πως είναι εξαιρετικά προβληματικό το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται δημόσιοι υπάλληλοι στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου με παντελώς αόριστες, γενικόλογες και αστήρικτες κατηγορίες, όπως αυτή της παράβασης καθήκοντος. Αν οι ελεγχόμενοι εργοδότες μιμηθούν τέτοιες πρακτικές τότε οι Επιθεωρητές θα σέρνονται κάθε μέρα σιδηροδέσμιοι στα δικαστήρια και το ελεγκτικό έργο της Επιθεώρησης θα είναι πρακτικά αδύνατο να ασκηθεί».

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει πως: «Το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει σε τι βαθμό είναι εκτεθειμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και επιβεβαιώνει πλήρως τις θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορούσε την Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και για το αντιδραστικό πειθαρχικό δίκαιο που θέσπισε η Κυβέρνηση.

Όπως τεκμηριωμένα έχουμε καταγγείλει το νέο πειθαρχικό πλαίσιο για τους δημόσιους υπαλλήλους διευρύνει επικίνδυνα τα περιθώρια επιβολής βαρύτατων κυρώσεων, ακόμη και απώλειας της θέσης εργασίας, με αφετηρία καταγγελίες που μπορεί να είναι μονομερείς ή ατεκμηρίωτες. Στην πράξη ο δημόσιος υπάλληλος καθίσταται ιδιαίτερα εκτεθειμένος και ανυπεράσπιστος, καθώς η ίδια η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πειθαρχική και ποινική εμπλοκή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει πως θα στηρίξει τον συνάδελφο με κάθε συνδικαλιστικό μέσο και θα του παράσχει την αναγκαία νομική βοήθεια ώστε να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα η άδικη ταλαιπωρία του.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τη Διοίκηση της Επιθεώρησης Εργασίας να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να θωρακίσουν νομικά τους Επιθεωρητές Εργασίας ώστε να μπορούν να ασκούν απερίσπαστοι τα καθήκοντά τους.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τα Σωματεία της Επιθεώρησης Εργασίας και την ΟΣΥΠΕ και ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση πως οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται».