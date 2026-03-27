ΑΔΕΔΥ: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο «Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» – Ενστάσεις σε άρθρα για ιδιώτες και ενδικοφανείς προσφυγές

Την έντονη διαφωνία της σε βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», που βρίσκεται προς συζήτηση στη Βουλή, εκφράζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Η Συνομοσπονδία εστιάζει κυρίως στα άρθρα 4 και 10, ενώ παράλληλα καταγγέλλει ότι το σχέδιο νόμου συνοδεύεται από «επαναλαμβανόμενες απειλές» για πειθαρχικές διώξεις δημοσίων υπαλλήλων.

«Εικονική πραγματικότητα» για το Δημόσιο

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, το νομοσχέδιο παρουσιάζει μια εικόνα πλήρως στελεχωμένων και σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών, με επαρκή εξοπλισμό και ψηφιοποιημένες διαδικασίες. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα διαφέρει, καθώς οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες, γεγονός που –κατά την ίδια– αξιοποιείται για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Η Συνομοσπονδία εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πολιτική οδηγεί σε μεταφορά βαρών στους πολίτες και αυξημένες ευθύνες στους υπαλλήλους, οι οποίοι, όπως αναφέρει, καλούνται να λειτουργήσουν υπό καθεστώς πίεσης και πειθαρχικών απειλών.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στο άρθρο 4, που προβλέπει «Σύμπραξη της Διοίκησης με πιστοποιημένους επαγγελματίες». Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση ουσιαστικά επεκτείνει τη συμμετοχή ιδιωτών σε λειτουργίες του Δημοσίου, αντί να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με προσωπικό και μέσα.

Κατά την ΑΔΕΔΥ, η συγκεκριμένη πρόβλεψη:

οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση αρμοδιοτήτων,

επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες, που θα καλούνται να πληρώνουν για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν,

αυξάνει το διοικητικό φόρτο των υπηρεσιών, καθώς οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποστηρίζουν και να ελέγχουν το έργο των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

Αντιδράσεις προκαλεί και το άρθρο 10, το οποίο αφορά την «ενιαία εφαρμογή νομοθεσίας επί ενδικοφανών προσφυγών» και, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, οδηγεί στην κατάργηση των τοπικών επιτροπών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρονται οι τοπικές επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν κρίσιμες υποθέσεις, όπως:

υπολογισμό συντάξεων,

αναγνώριση ενσήμων,

αναρρωτικές άδειες,

παροχές σε άτομα με αναπηρία.

Η ΑΔΕΔΥ προειδοποιεί ότι η συγκέντρωση όλων αυτών των υποθέσεων σε ένα κεντρικό όργανο ενδέχεται να οδηγήσει είτε σε μεγάλες καθυστερήσεις είτε σε τυποποιημένη και επιφανειακή εξέταση των προσφυγών.

Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για τη χρήση τηλεδιασκέψεων, σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές πώς θα εξετάζονται ουσιαστικά σύνθετες υποθέσεις, ενώ τονίζεται ότι πολλοί πολίτες –ιδίως ηλικιωμένοι– δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες τεχνολογίες.

Συνολικά, η ΑΔΕΔΥ εκτιμά ότι η ρύθμιση:

οδηγεί σε πιο τυπολατρική και απρόσωπη εξέταση των υποθέσεων,

δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια για τους πολίτες,

αυξάνει την ταλαιπωρία, καθώς πολλοί θα πρέπει να μεταβαίνουν στην Αθήνα για την εξέταση των υποθέσεών τους,

ενδέχεται να ωθήσει περισσότερους πολίτες στη δικαστική οδό, με σημαντικό οικονομικό κόστος.

Τέλος, η Συνομοσπονδία επαναφέρει την αντίθεσή της στις διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές κυρώσεις για τους υπαλλήλους, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη νομοθέτηση» και επισημαίνοντας ότι σε αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου εισάγονται νέες μορφές πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε απόσυρση ή αναθεώρηση των επίμαχων διατάξεων, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο, αντί να βελτιώνει τη λειτουργία του κράτους, ενδέχεται να επιβαρύνει τόσο τους πολίτες όσο και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.