Άδ. Γεωργιάδης: «Βάζουμε σε προτεραιότητα την ψυχική μας υγεία» – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Την κατάθεση προς ψήφιση νέου νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία στη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τις βασικές προβλέψεις του μέσα από ανάρτησή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ), καθώς και τη δημιουργία δύο νέων επιστημονικών οργάνων: του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής.

Ειδικότερα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων, όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποσκοπεί στη θωράκιση, την προαγωγή και την ανάπτυξη του επαγγέλματος του ψυχολόγου, καθώς και στην οργάνωση και τη βελτίωση των όρων άσκησής του. Παράλληλα, στόχος είναι η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας προς το κοινωνικό σύνολο.

Τα δύο εθνικά παρατηρητήρια προβλέπεται να λειτουργούν ως επιστημονικά όργανα υποστήριξης του υπουργείου Υγείας, συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων με βάση επιστημονικά δεδομένα. Όπως σημειώνει ο υπουργός, οι συγκεκριμένοι τομείς χαρακτηρίζονται από σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού και σύνθετες προκλήσεις στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι κάθε χρόνο μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα όχι μόνο στις προκλήσεις της ψυχικής υγείας, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές. Το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «Lived experiences heard: real voices, real change» – «Αληθινές φωνές, αληθινή αλλαγή», μας υπενθυμίζει ότι καμία συζήτηση για την ψυχική υγεία δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τη φωνή των ανθρώπων που τη βιώνουν. Το να ακούμε δεν σημαίνει απλώς να δίνουμε χώρο σε μια φωνή. Σημαίνει να της επιτρέπουμε να συμμετέχει, να συνδιαμορφώνει και να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φροντίδα και οργανώνουμε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Με την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης θεσμοθετήσαμε μηχανισμούς συμμετοχής των ληπτών υπηρεσιών, ώστε η φωνή τους να ακούγεται εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις και συνεχίζουμε την αποϊδρυματοποίηση, ώστε κάθε άνθρωπος να ζει με αξιοπρέπεια μέσα στην κοινότητα. Ως Υπουργείο Υγείας, αναπτύσσουμε, μέσω του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ), νέες δομές και υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο η φροντίδα ψυχικής υγείας να βρίσκεται ουσιαστικά κοντά σε κάθε πολίτη. Γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος! Η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη από στήριξη, παρέχοντας δωρεάν και ανώνυμη υποστήριξη, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επίσης σε λίγες ημέρες φέρνουμε στη Βουλή προς ψήφιση το νέο μας νομοσχέδιο που αφορά την ψυχική υγεία: •Συστήνουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ) με σκοπό την θωράκιση , προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος του ψυχολόγου, την οργάνωση και βελτίωση των όρων άσκησής του και τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο κοινωνικό σύνολο. • Συστήνουμε το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής, δύο επιστημονικά όργανα που θα υποστηρίζουν το Υπουργείο Υγείας, διασφαλίζοντας τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σε εξειδικευμένους τομείς της ψυχικής υγείας που παρουσιάζουν ιδιαίτερη επιστημονική εξέλιξη, αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και σύνθετες προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Βάζουμε σε προτεραιότητα την ψυχική μας υγεία!

Στην ίδια ανάρτηση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία ψυχικών δυσκολιών στον σχεδιασμό των πολιτικών ψυχικής υγείας.

Επικαλούμενος το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «Lived experiences heard: real voices, real change» («Αληθινές φωνές, αληθινή αλλαγή»), υπογράμμισε ότι οι εμπειρίες των ίδιων των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών.

Όπως ανέφερε, με την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης θεσμοθετήθηκαν μηχανισμοί συμμετοχής των ληπτών υπηρεσιών, ώστε να έχουν λόγο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης, με στόχο τη διαβίωση των ανθρώπων με ψυχικές δυσκολίες στην κοινότητα και με αξιοπρέπεια.

Νέες υπηρεσίες μέσω του Εθνικού Δικτύου Ψυχικής Υγείας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα μέσω του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ), με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στη φροντίδα ψυχικής υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, η οποία, σύμφωνα με την ανάρτησή του, παρέχει δωρεάν και ανώνυμη υποστήριξη σε πολίτες που έχουν ανάγκη, όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

«Γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.