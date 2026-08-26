Αδ. Γεωργιάδης: Τον Φεβρουάριο αναμένεται να λειτουργήσει το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στο «Σωτηρία»

Τη μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας στο «Σωτηρία» και το κτίριο που θα στεγάσει αυτές τις υπηρεσίες επισκέφτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σε 5 περίπου μήνες από σήμερα θα κάνουμε τα εγκαίνια και το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο, η μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, ο νέος αξονικός τομογράφος και τα εργαστήρια στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» θα μπουν σε λειτουργία», δεσμεύθηκε την Τετάρτη, ο υπουργός Υγείας.

Σε ανάρτησή του στο X, συνοδευόμενη από αντίστοιχο βίντεο, ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε επίσης, πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει την ακύρωση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο “Σωτηρία”. Δεν πίστευαν ότι θα καταφέρναμε να το ολοκληρώσουμε εντός του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος που είχαμε στην διάθεσή μας.»

«Διότι δεν τα παρατήσαμε! Δεν το βάλαμε κάτω. Δεν υποχωρήσαμε στις δυσκολίες!», κατέληξε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Όταν ορκίστηκα υπουργός Υγείας για δεύτερη φορά τον Ιανουάριο του 2024 αντιμετώπισα μία κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει την ακύρωση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο “Σωτηρία”. Δεν πίστευαν ότι θα καταφέρναμε να το ολοκληρώσουμε εντός του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος που είχαμε στην διάθεσή μας.

Αρνήθηκα να το κάνω και δεσμεύθηκα ότι θα τα καταφέρναμε. Ήταν άλλωστε αναλογικά το μεγαλύτερο μας έργο στο ΤΑΑ, 30.000.000 ευρώ.

Παρά την απίστευτη πολυπλοκότητα, τα δικαστήρια μεταξύ των εταιριών και την απίστευτη γραφειοκρατία, χθες παραλάβαμε το κτίριο, μεγέθους 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, χθες εξεδόθη η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και μας επιτρέπεται πλέον να υπογράψουμε την σύμβαση με την εταιρία που κέρδισε τον διαγωνισμό για τους δύο γραμμικούς επιταχυντές.

Σε 5 περίπου μήνες από σήμερα θα κάνουμε τα εγκαίνια και το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο, η μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, ο νέος Αξονικός τομογράφος, τα εργαστήρια κλπ θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους. Γιατί; Διότι δεν τα παρατήσαμε! Δεν το βάλαμε κάτω. Δεν υποχωρήσαμε στις δυσκολίες!»