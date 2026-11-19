Στο νοσηλευτικό προσωπικό και στην ανάγκη «γενναίας» όπως χαρακτηριστικά είπε, αύξησης μισθού στους εργαζόμενους του ΕΣΥ και κυρίως στους νοσηλευτές, την οποία διεκδικεί το υπουργείο Υγείας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης με θέμα «Υγεία 2030: Ανθρώπινο δυναμικό και νέες δεξιότητες» του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ). Όπως τόνισε, θεσπίστηκε ο ενιαίος κλάδος νοσηλευτών, στο πλαίσιο του οποίου θα υπάρχει η δυνατότητα μετεκπαίδευσης και περαιτέρω ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα δίνει για την τομέα της υγείας περίπου 1,5 μονάδα του ΑΕΠ τον χρόνο λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εξηγείται στο ότι η χώρα διαθέτει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για την άμυνα και το ασφαλιστικό σύστημα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν 0% αμυντικές δαπάνες, εμείς έχουμε 3,5% έως 4%, ενώ οι περισσότερες κατά μέσο όρο έχουν 10% δαπάνες για το ασφαλιστικό σύστημα και εμείς έχουμε 14%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, εάν τα χρήματα αυτά κατευθύνονταν στο σύστημα υγείας, «προφανώς θα είχαμε και πολύ καλύτερο σύστημα υγείας» και μεταξύ άλλων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για «γενναία αύξηση του μισθού των εργαζομένων στο ΕΣΥ, κυρίως των νοσηλευτών».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των κινήτρων για την παραμονή των επιστημόνων στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συζήτηση γίνεται συχνά «με προχειρότητα», καθώς αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούν και οι Έλληνες πολίτες να εργάζονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

«Αυτό σε έναν βαθμό είναι και ευκταίο, διότι η Ελλάδα παρήγαγε περισσότερους γιατρούς από ό,τι χρειαζόταν. Άρα, αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Αντίθετα, επανεισάγουν στη χώρα άλλη τεχνογνωσία, τεχνοτροπία, καινούργιες απόψεις», σημείωσε, προσθέτοντας: «Μην φοβόμαστε τον έξω κόσμο, δεν πρέπει να βλέπουμε την Ελλάδα φοβικά. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε κοσμοπολίτικο μέρος».

Στο μεταξύ, ο υπουργός αναφέρθηκε σε τρεις βασικές παρεμβάσεις που, όπως υποστήριξε, συνέβαλαν στην παραμονή του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ.

Πρώτη παρέμβαση ήταν η δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν παράλληλα και ιδιωτικό έργο. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η ρύθμιση αυτή αύξησε τα εισοδήματά τους και αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο παραμονής στο δημόσιο σύστημα.

«Ένας γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο έχει μεγαλύτερη εμπειρία, διότι τα πιο δύσκολα περιστατικά καταλήγουν στο ΕΣΥ. Άρα, αποκτώντας μεγαλύτερη εμπειρία, γίνεται και πιο ανταγωνιστικός», ανέφερε, σημειώνοντας ότι περίπου ένας στους τέσσερις γιατρούς ασκεί παράλληλα και ιδιωτικό έργο.

Δεύτερη παρέμβαση, σύμφωνα με τον υπουργό, ήταν η καθιέρωση αυτοτελούς φορολόγησης των πρόσθετων εισοδημάτων των γιατρών από τις εφημερίες. Όπως είπε, το μέτρο λειτούργησε ως έμμεση αύξηση της μισθοδοσίας μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης.

Τρίτη παρέμβαση ήταν η θέσπιση αυξημένων οικονομικών κινήτρων για τους γιατρούς που υπηρετούν σε άγονες περιοχές. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ροή γιατρών στα νησιά», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την αξιοποίηση χρημάτων από δωρητές και ιδιωτικές χορηγίες για την ενίσχυση του συστήματος υγείας.

Όπως ανέφερε, από τις 45 θέσεις γιατρών σε άγονες περιοχές που είχαν τεθεί ως στόχος, 30 έχουν ήδη καλυφθεί.

«Όλα προχωράνε σε πνεύμα καλής πίστης και καλής θέλησης. Δεν θα κάνουμε θαύματα, αλλά προχωράμε», τόνισε.

«Τεράστια πρόοδος» στις υποδομές του ΕΣΥ

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι έχουν αναβαθμιστεί 170 υποδομές.

«Έχουμε εκσυγχρονίσει 170 υποδομές. Αξιοποιήθηκε σωστά η ενίσχυση του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το γεγονός πως πολλά κτίρια του ΕΣΥ κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, «δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στις υποδομές».

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας

Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκε και η ανάγκη διαρκούς κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της Υγείας, ενόψει των αλλαγών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, καθώς η αγορά εργασίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να αλλάξει ριζικά και με μεγάλη ταχύτητα.

«Αν δεν προλάβουμε να καταρτίσουμε τους εργαζομένους μας στη νέα εποχή γρήγορα, θα έχουμε μεγάλη πτώση παραγωγικότητας, η οποία θα είναι καταστροφική γενικά και στην οικονομία και στην κοινωνία», προειδοποίησε.