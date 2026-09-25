Άδ. Γεωργιάδης: Το σύστημα τηλεϊατρικής λειτουργεί ήδη σε όλα τα Κέντρα Υγείας

«Το σύστημα τηλεϊατρικής λειτουργεί ήδη στα Κέντρα Υγείας, δεν περιμέναμε τον Νίκο Ανδρουλάκη» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από τη Βοιωτία, αναφερόμενος στην εξαγγελία που είχε κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ για την εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής στα Κέντρα Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφού παρέστη στα εγκαίνια των δύο πλήρως ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας Διστόμου και Αλιάρτου, ζήτησε από το προσωπικό και συνδέθηκαν με το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής, το οποίο όπως επισήμανε πλέον λειτουργεί σε όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας.

«Πλέον έχουμε τη δυνατότητα και τα ΚΥ Διστόμου και Αλιάρτου να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, με τεχνολογία δοκιμασμένη και φτιαγμένη ακριβώς για αυτό τον σκοπό» ανέφερε ο υπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι το σύστημα τηλεϊατρικής «μπορεί να σώσει ζωές».

«Υπάρχει η στιγμή που μπορεί να έχει κακοκαιρία και να μην μπορεί να να έρθει το ασθενοφόρο ή να είναι κάτι πολύ επείγον» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, για να συμπληρώσει ότι το σύστημα είναι τόσο ολοκληρωμένο, που μπορεί σε πραγματικό χρόνο να μεταφέρει το καρδιογράφημα, τις μικροβιολογικές εξετάσεις και τις απεικονιστικές εξετάσεις των ασθενών σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία και τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, όπου θα εγκαινιάσει το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.