Αδ. Γεωργιάδης: Το Σισμανόγλειο θα έχει κανονικά εφημερία – Ευχαρίστησε διοίκηση και προσωπικό

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως αναφέρει, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της διοίκησης του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α’ Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η Διοίκηση του Νοσοκομείου εργάστηκαν με ταχύτητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η Α’ Παθολογική Κλινική, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, μετεγκαταστάθηκε άμεσα σε κατάλληλο χώρο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της νοσηλείας και την απρόσκοπτη φροντίδα των ασθενών.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των γειτονικών χώρων, με αποτέλεσμα η Β’ Πνευμονολογική Κλινική και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού να λειτουργούν κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια.

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο θα συμμετάσχει κανονικά στην σημερινή εφημερία, συνεχίζοντας να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας.

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου. Για δύο συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, τεχνικές υπηρεσίες, προσωπικό καθαριότητας και όλοι οι εργαζόμενοι κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια, δουλεύοντας ακούραστα, με επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση, ώστε το νοσοκομείο να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη λειτουργία.

Η άμεση ανταπόκριση, η άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, στηρίζοντας κάθε αναγκαία ενέργεια για την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών του και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.»