Άδ. Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ έκανε επανεκκίνηση την τελευταία τριετία

Το ΕΣΥ αυτά τα τρία χρόνια έκανε επανεκκίνηση», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, από τον νομό Έβρου, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των κυβερνητικών επισκέψεων ενόψει της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προκειμένου να εγκαινιάσει νέες κλινικές σε Νοσοκομεία καθώς και Κέντρα Υγείας.

Αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Δικαίων. Το έργο, ύψους 1.879.136 ευρώ, περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας και ειδικότερα: την πλήρη ανακατασκευή μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου, την κατασκευή κέντρου διανομής οξυγόνου, την πλήρη ανακατασκευή wc και χώρων υγιεινής, εξωτερική θερμοπρόσοψη, εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα, νέα στέγη, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, νέο σύστημα ψύξης – θέρμανσης, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, κ.ά.

«Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για τον Έβρο», είπε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο υπουργός Υγείας, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους της περιοχής να αισθάνονται ασφάλεια στον τομέα της υγείας. «Στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε όλους εμάς, τα Δίκαια του Έβρου δεν είναι απλώς ένας ακόμα τόπος που ερχόμαστε. Είναι ο πρώτος τόπος που συναντά κάποιος που έρχεται στην Ελλάδα. Και το να μπορούν κάποιοι να ζουν εδώ και να προκόβουν εδώ είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Άρα, το να έχουμε εδώ ειδικά ένα τέτοιο Κέντρο Υγείας είναι πολύ σημαντικό. Και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος, είναι ένα μικρό κόσμημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο νέο σύστημα τηλεϊατρικής που έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. «Αυτό θα σας λύσει τα χέρια γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να παίρνετε γνώμες από γιατρούς για δυσκολότερα περιστατικά σε πρώτο χρόνο μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Είναι κάτι που στην Ελλάδα το συζητάγαμε πάρα πολλά χρόνια και τώρα επιτέλους έγινε πραγματικότητα», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε πως είναι «άλλη μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια, κάνοντας τη μεγάλη διαφορά και στους πιο μικρούς οικισμούς. Έχουμε μια φιλοσοφία, δεν περιμένουμε να έρθει ο ασθενής σε εμάς, θέλουμε εμείς να πηγαίνουμε στον ασθενή μας και να του παρέχουμε υπηρεσίες υγείας για να έχει μια καλύτερη ζωή», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφερόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό του ΚΥ Δικαίων που έχει ήδη ενισχυθεί, δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα θα καλυφθούν και άλλες μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού, μέσω της προκήρυξης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

«Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι παράλληλα με την ανακαίνιση της δομής, έχουμε ήδη ενισχύσει το Κέντρο Υγείας με παθολόγο και παιδίατρο», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη. Προσέθεσε, δε, ότι «στις μόνιμες προκηρύξεις έχουμε δύο θέσεις διευθυντών Παθολογίας, για τις οποίες έχουμε ήδη τέσσερις αιτήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι θα καλυφθούν. Αντίστοιχα, για την Παιδιατρική, στον βαθμό του Επιμελητή, έχουμε δύο αιτήσεις και, επομένως, και αυτή η θέση θα καλυφθεί».

Το «παρών» στα εγκαίνια του ΚΥ Δικαίων έδωσαν -μεταξύ άλλων- ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βουλευτής Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος, η ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης και ο δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας μετέβη στο Σουφλί, όπου εγκαινίασε το νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας, προϋπολογισμού 2.030.552 ευρώ.

Το «παρών» έδωσαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βουλευτής Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο βουλευτής Έβρου της ΝΔ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, ο μουφτής Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Μαρία Κράββαρη και ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης.