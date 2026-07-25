Άδ. Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που προβλέπει τον διορισμό της για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης.

Με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι «πριν από λίγο με το ΦΕΚ Α117/24-7-2026 N.5322 έγινε επισήμως νόμος του Κράτους το άρθρο 67, για τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης.

Με τη Νομοθετική εξουσία που δίνει στον Υπουργό Υγείας ο νόμος αυτός τη Δευτέρα θα εκδώσω Υπουργική Απόφαση διορισμού.

Δεν μπορώ να χάσω ούτε μία μέρα διότι το απερχόμενο και εκλεγέν προ 8 ετών ΔΣ, αποφάσισε παρά τω νόμω να συγκληθεί την Τρίτη.

Άρα την Δευτέρα θα διοριστεί η προσωρινή διοικούσα για να πράξει τα δέοντα προβλεπόμενα, για την εκλογή νομίμου νέου ΔΣ.

Εύχομαι στους ιατρούς μας καλές και ήρεμες εκλογές, ώστε επιτέλους να αποκατασταθεί η Δημοκρατική Νομιμότητα και κανονικότητα.

Με το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί μετά τις αρχαιρεσίες τους θα συζητήσουμε τις όποιες αλλαγές θέλουν οι ίδιοι στο παρόν θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ. Παρά τις εναντίον μου κατηγορίες, ποτέ δεν ήθελα να εμπλακώ στα εσωτερικά τους και θα συνεργαστώ με όποιον νομίμως εκλεγεί.

Ο ΠΙΣ έχει σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει και είναι κρίμα οι αλλεπάλληλες μεταξύ τους διαμάχες να πλήττουν τη φήμη αυτού του σπουδαίου συλλόγου.

Η παρέμβασή μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια. Τα ονόματα των μελών και του Προέδρου θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα».