Άδ. Γεωργιάδης στο Economist: Στο επίκεντρο των πολιτικών για τον καρκίνο βρίσκεται ο ασθενής

Η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες δημόσιας υγείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, με κεντρικό άξονα το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου». Το σχέδιο αυτό στοχεύει στη συνολική αντιμετώπιση της νόσου, καλύπτοντας όλα τα στάδια: πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των επιζώντων, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στις εθνικές της πολιτικές, συμμετέχοντας ενεργά σε κοινές δράσεις και προγράμματα, ανέφεραν οι ομιλητές στην έκτη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για τον Καρκίνο στην Ελλάδα, με τίτλο «Η καταπολέμηση του καρκίνου σε ταραγμένες εποχές», που διοργανώνεται από τo Economist.

Κατά την ομιλία του στο συνέδριο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο σύστημα που θα επιτρέπει την ταχύτερη είσοδο καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα.

Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας της πολιτείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και δημοσιονομικών περιορισμών. Υπογράμμισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης στοχεύει στη στήριξη των ασθενών, ενώ υπάρχουν ήδη εθνικά σχέδια για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Παρά τις προκλήσεις των τελευταίων 15 ετών, σημείωσε ότι έχει οικοδομηθεί εμπιστοσύνη τόσο με την ιατρική κοινότητα όσο και με τους ασθενείς και επισήμανε ότι, αν και απομένουν πολλά να γίνουν, η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη φαρμακευτική πολιτική, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική αγορά, ως η μεγαλύτερη παγκοσμίως, επηρεάζει αναπόφευκτα τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Όπως τόνισε, όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αδύνατο να μην υπάρξουν επιπτώσεις και στις υπόλοιπες αγορές, με βασικό ζήτημα τον εφοδιασμό των χωρών με φάρμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ενδεχόμενο ευθυγράμμισης των τιμών, το οποίο εάν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο παγκόσμιο φαρμακευτικό τοπίο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η μετάβαση αυτή δεν θα είναι εύκολη και θα συνοδευτεί από προκλήσεις.

Ως απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, ανέδειξε τη σημασία της μεγαλύτερης ενοποίησης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Σημείωσε ότι, ως σύνολο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισότιμη σε ισχύ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτίμησε ότι οι διεθνείς αλλαγές θα οδηγήσουν αναγκαστικά σε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών εντός της ΕΕ.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Σήμερα συμμετείχα στο συνέδριο του TheEconomist για την θεραπεία του καρκίνου. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για τα εξαιρετικά τους λόγια για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Ιδιαιτέρως ξεχώρισα την δήλωση του καθηγητού κ. Θάνου Δημόπουλου, πρώην Πρύτανη, πρώην Πρόεδρου της Ιατρικής του ΕΚΠΑ, ο οποίος επί λέξει δήλωσε στο συνέδριο το εξής: “πρέπει να πούμε στους ογκολογικούς ασθενείς στην Ελλάδα ότι έχουμε ένα από τα πλέον γενναιόδωρα συστήματα Υγείας που εξασφαλίζουν μία από τις καλύτερες προσβάσεις σε ακριβές θεραπείες κατά του Καρκίνου σε όλη την Ευρώπη και πρέπει με θάρρος να αναγνωρίσουμε ότι αυτό εν πολλοίς οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις του κ. Γεωργιάδη που λειτουργούν και έχουν ωφελήσει πραγματικά πολλούς ογκολογικούς ασθενείς”…. Μπορείτε ελεύθερα να με κατηγορείτε για ό,τι θέλετε αλλά το ΕΣΥ πάει αποδεδειγμένα και διαπιστωμένα καλύτερα».