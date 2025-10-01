Άδ. Γεωργιάδης: Στη διάθεσή σας η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να σας εξετάσουν δωρεάν άμεσα, γρήγορα, εύκολα

Η μεγάλη μέρα για την οποία δουλεύουμε εδώ και μήνες επιτέλους έφθασε, αναφέρει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του για την έναρξη λειτουργίας της καινούργιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας προγραμματισμού ραντεβού στα νοσοκομεία. Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής MyHealth App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

«Όλοι οι ιατροί του ΕΣΥ στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν άμεσα, γρήγορα, εύκολα. Πατάτε «Νέο Ραντεβού», μετά «ραντεβού με Ιατρό», μετά «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», μετά επιλέγετε την ειδικότητα που θέλετε, μετά βάζετε τον Νομό στον οποίο ψάχνετε και το κουμπί «επόμενο» για να κάνει αυτομάτως την αναζήτηση», διευκρινίζει ο Υπουργός Υγείας, και αναφέρει ότι προστέθηκαν επιπλέον 7.000.000 διαθέσιμα ραντεβού στα 3.000.000 που ήδη προσφέρονταν συνολικά ως σήμερα μέσω των διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών.

«Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο! Από την Παρασκευή θα προστεθεί ειδική επιλογή που θα μπορείτε μόνοι σας να διαλέγετε κατευθείαν και το Νοσοκομείο της επιλογής σας (τώρα φορτώνεται η σχετική επιλογή, αλλά η αναβάθμιση αυτή θέλει περίπου 3 ημέρες για να είναι ορατή στην πλατφόρμα)», αναφέρεται στην ενάρτηση που καταλήγει:

«Μιλάμε για μία μικρή επανάσταση! Ένα από τα μεγαλύτερα μου οράματα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος έγινε πραγματικότητα! Ευχαριστώ όλους μου τους συνεργάτες από το γραφείο μου, που δούλεψαν τόσο πολύ για αυτό, αλλά και την ΗΔΙΚΑ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προσωπικά τον Υπουργό κ. Παπαστεργίου».