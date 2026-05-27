Αδ. Γεωργιάδης: Σήμερα το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ολομέλεια η «συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» και του παραρτήματός της».

Υπέρ της κύρωσης της σύμβασης τάχθηκε η ΝΔ. «Παρών» δήλωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν ΚΚΕ, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας.

«Η λειτουργία του ΑΧΕΠΑ συνεχίζεται όπως είναι σήμερα και δεν αλλάζει κάτι με την παρούσα σύμβαση», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι με άρθρο στο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την πολιτική δέσμευση να υποστηρίξει το ΑΠΘ να παρουσιάσει σχέδιο για τη δημιουργία του πάρκου βιοτεχνολογίας και του μεγάλου κέντρου αποκατάστασης, μέσα στο campus του ΑΠΘ και του χώρου του ΑΧΕΠΑ.

Η κατάσταση στο ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στο ΕΣΥ. «Η υγεία είναι απολύτως μετρήσιμο μέγεθος γιατί υπάρχουν τα στατιστικά δεδομένα που δημοσιεύονται σε δεκάδες μελέτες παγκοσμίως. Σήμερα το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ σε όλους τους δείκτες τους. Σε όλους τους δείκτες τους», ανέφερε αρχικά.

«Είτε μετρήσουμε τη μέση αναμονή για ψυχρό χειρουργείο, είτε μετρήσουμε τη μέση αναμονή στα ΤΕΠ, που είναι μείον 65% με 70%, είτε μετρήσουμε τη μέση αναμονή για ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό, είτε μετρήσουμε τον αριθμό των χειρουργείων που κάνει σε ένα χρόνο το ΕΣΥ, είτε μετρήσουμε τον αριθμό των ραντεβού που κάνει σε ένα χρόνο το ΕΣΥ, είτε μετρήσουμε τον αριθμό των ασθενών που διαχειρίζονται τα νοσοκομεία, σε όλους τους δείκτες δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης που να μην είναι σήμερα το ΕΣΥ καλύτερα από ποτέ», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Στο κλίμα αυτό μάλιστα αφενός εκτίμησε ότι η πρόοδος στο ΕΣΥ «είναι και ο λόγος που σε όλες δημοσκοπήσεις η υγεία πέφτει, ως πρόβλημα» και αφετέρου είναι και λόγος που «έχει φτάσει τρίτος σε δημοφιλία, πράγμα πρωτοφανές, για υπουργό υγείας».

«Μην προσπαθείτε να κοροϊδέψετε τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει τι γίνεται στο ΕΣΥ», είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Και συνέχισε:«Εγώ συνήθως σε δημοφιλία είμαι χάλια, λόγω του στυλ μου. Το ό,τι έχω φτάσει τρίτος σε δημοφιλία ως υπουργός υγείας είναι οξύμωρο δημοσκοπικό φαινόμενο, γιατί η πρόοδος δεν κρύβεται».

Ο υπουργός αφηγήθηκε μάλιστα ότι νωρίτερα σήμερα που ήταν ομιλητής σε ημερίδα για την υγεία, «όλοι οι εκπρόσωποι των ασθενών» και οι φορείς που είχαν κληθεί αναφέρθηκαν στην πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

«Ο ένας με ευχαριστούσε για τα φάρμακα υψηλού κόστους που πάνε στο σπίτι του. Ο άλλος γιατί μειώθηκε η αναμονή στα επείγοντα. Ο τρίτος γιατί εγκρίναμε μηχανήματα για τους διαβητικούς που δεν μπορούσαν να τα πάρουν και τα πλήρωναν από την τσέπη τους. Ο τέταρτος με ευχαριστούσε για τα φάρμακα για την κυστική ίνωση. Όλοι λέγανε ότι πράγματα είναι σήμερα καλύτερα από ποτέ και εσείς μου λέτε ότι καταρρέουν; Δηλαδή, ποιος ξέρει καλύτερα; Όλοι οι εκπρόσωποι των ασθενών είναι πληρωμένοι από μένα; Είναι δυνατόν;», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ενώ πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση: «Όσο και αν δεν σας αρέσει, το ΕΣΥ πάει καλύτερα από ποτέ. Βεβαίως και έχει προβλήματα. Αυτό έλειπε… Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας. Αν συνειδητοποιείς το μέγεθος του, αν πεις ότι όλα είναι καλά, είναι παράλογο. Το ΕΣΥ διαχειρίζεται το χρόνο 25 εκατομμύρια περιστατικά, την ημέρα 85.000 περιστατικά, έχουμε 127 νοσοκομεία, 357 Κέντρα Υγείας, 1500 περιφερειακά ιατρεία, 3.000 συμβεβλημένους ιατρούς, 119.000 υπαλλήλους.

Λέτε αυτός ο γίγαντας, αν ψάξεις να βρεις ένα χειρουργείο που καθυστέρησε, που δεν έγινε στην ώρα του, ένα φάρμακο που δεν πήγε στον ασθενή, ότι δεν θα το βρεις; Μα σοβαρά μιλάτε; Και κενά σε γιατρούς θα βρεις, και δυστυχώς ακόμη περισσότερα κενά σε νοσηλευτές θα βρεις, μηχάνημα που θα έχει χαλάσει θα βρεις. Όλα αυτά θα τα βρίσκεις πάντα γιατί είναι πολύ μεγάλο και πολύπλοκο σύστημα. Αλλά δεν μπορείς να μην αναγνωρίζεις την πρόοδο και από εκεί που περίμενες έως τέσσερα χρόνια για να κάνεις μια επέμβαση, τώρα την κάνεις σε έως πέντε μήνες!».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας αναφέρθηκε στην επιστολή Κοβέσι. Έτσι, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «έχω προβλέψει από την αρχή ότι οι δικογραφίες κατά των βουλευτών θα πάνε όλες κουβά. Σήμερα διέρρευσε στον Τύπο το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου που το παρήγγειλε η κ. Παπανδρέου. Η κ. Τυχεροπούλου, που την υπερασπίζεστε όλοι φανατικά εδώ και η οποία είναι συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απεφάνθη ότι τελικά δεν υπάρχει καμία σημαντική ζημία σε καμία από τις δικογραφίες των βουλευτών της ΝΔ. Μάλιστα μου έκανε εντύπωσε ότι την περίπτωση της κ. Παπακώστα που την είχαν φέρει εδώ για κακούργημα, της μείωσαν την κατηγορία από κακούργημα σε πλημμέλημα».

Και επεσήμανε: «Κάνω μια πρόβλεψη, θα αθωωθούν όλοι στο δικαστήριο, όσοι φτάσουν στο δικαστήριο, γιατί οι περισσότεροι θα μπουν στο αρχείο, γιατί η ίδια η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν θα αντέξει να έχει 13-0. Με την τροπολογία Φλωρίδη, που δεν σας αρέσει, οι δίκες θα γίνουν γρήγορα και άρα αν δεν τις βάλει στο αρχείο και αθωωθούν στο δικαστήριο, θα έχει γίνει ρεζίλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι τόσο απλό. Όταν λέω κάτι ξέρω πολύ καλά τι λέω και παίρνω και ένα ρίσκο επικοινωνιακό που το λέω. Θα αθωωθούν. Γι’ αυτό σας είπα, μην εκτίθεστε. Θα εκτεθείτε, όπως την πάτησε και η κ. Κοβέσι και η κ. Παπανδρέου».

Για την επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Λέτε ότι η κυβέρνηση δεν ανανέωσε τη θητεία των ευρωπαίων εισαγγελέων για πέντε χρόνια. Αυτός είναι σεβασμός στους θεσμούς; Η κυβέρνηση ανανεώνει; Στο Σύνταγμα της Ελλάδος προβλέπεται ποιος έχει την αρμοδιότητα για την ανανέωση των εισαγγελέων. Στο Σύνταγμα της Ελλάδος έχετε ορκιστεί υπακοή κι εσείς. Καμία κυρία Κοβέσι δεν νομοθετεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομοθετεί η Βουλή, κανένας άλλος».