ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδ. Γεωργιάδης: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις αναφορές σε βάρος του διοικητή της 6ης ΥΠΕ – Δεν έχει σχέση με τον θάνατο του Μαζωνάκη

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Στη διάψευση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που τον συνδέουν με το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Όπως διευκρινίζει, πρόκειται για σύγχυση προσώπων λόγω συνωνυμίας, καθώς ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με τον γιατρό της «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι, το όνομα του οποίου αναφέρεται στην υπόθεση.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος τονίζει ότι είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διοικητής της 6ης ΥΠΕ, επισημαίνοντας πως ουδεμία σχέση έχει με το ιατρικό επάγγελμα, τη συγκεκριμένη κλινική ή το περιστατικό.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την αναπαραγωγή τέτοιων ανακριβειών χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει η απαραίτητη διασταύρωση των στοιχείων.

Στο θέμα παρενέβη και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα και προειδοποίησε ότι όσοι συνεχίσουν να αναπαράγουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.

Μάλιστα, ο υπουργός προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για όριο που πλέον έχει ξεπεραστεί.

Η υπόθεση αφορά άμεσα και την Ήπειρο, καθώς ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι δομές δημόσιας υγείας της περιοχής.

FacebookTwitterLinkedinEmail