Άδ. Γεωργιάδης: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις αναφορές σε βάρος του διοικητή της 6ης ΥΠΕ – Δεν έχει σχέση με τον θάνατο του Μαζωνάκη

Στη διάψευση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που τον συνδέουν με το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Όπως διευκρινίζει, πρόκειται για σύγχυση προσώπων λόγω συνωνυμίας, καθώς ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με τον γιατρό της «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι, το όνομα του οποίου αναφέρεται στην υπόθεση.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος τονίζει ότι είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διοικητής της 6ης ΥΠΕ, επισημαίνοντας πως ουδεμία σχέση έχει με το ιατρικό επάγγελμα, τη συγκεκριμένη κλινική ή το περιστατικό.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την αναπαραγωγή τέτοιων ανακριβειών χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει η απαραίτητη διασταύρωση των στοιχείων.

Στο θέμα παρενέβη και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα και προειδοποίησε ότι όσοι συνεχίσουν να αναπαράγουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.

Μάλιστα, ο υπουργός προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για όριο που πλέον έχει ξεπεραστεί.

Η υπόθεση αφορά άμεσα και την Ήπειρο, καθώς ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι δομές δημόσιας υγείας της περιοχής.