Αδ. Γεωργιάδης προς Ανδρουλάκη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Θα περιμένω μέχρι τις 12:00 και μετά θα κάνω αποκαλύψεις

Σε νέες δηλώσεις του, συνέχεια της χθεσινής του τοποθέτησης, ο Άδωνις Γεωργιάδηςεπανήλθε στο ζήτημα των «Πράσινων Σπιτιών» και της εταιρείας Texan, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υφίσταται κανενός είδους σκάνδαλο, αποδίδοντας τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σε πολιτικές σκοπιμότητες και αντιπαραθέσεις μεταξύ εμπορικών συμφερόντων.

Ως αφορμή για τη νέα του παρέμβαση στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου σύμφωνα με τον υπουργό, στο εν λόγω βίντεο υιοθετούνται αβίαστα οι καταγγελίες που πηγάζουν από το πόρισματα της ΕΔΕΛ.

Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο γύρω από τα «Πράσινα Σπιτάκια», υπογραμμίζοντας ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς, μεταξύ άλλων, και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μφισβήτησε ανοιχτά τα συμπεράσματα της ΕΔΕΛ περί πιθανής υπερκοστολόγησης ενώ απηύθυνε ερώτημα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το αν συνεχίζει να στηρίζει αυτές τις καταγγελίες.

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι σύντομα θα φέρει στο φως επιπρόσθετα έγγραφα και δεδομένα από τον φάκελο της υπόθεσης, εκτιμώντας πως θα αποδείξει ότι η δημόσια κριτική τροφοδοτήθηκε από ελλιπή ή παραπλανητικά στοιχεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Οπως σας ειπα και χθες -και διαπίστωσα ότι η ανάρτηση μου αυτή είχε τεράστια απήχηση με δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες και πάρα πολλές απαντήσεις- τόσο καιρό που ακούω και διαβάζω για το «σκάνδαλο» με τα «Πράσινα Σπιτάκια» και την εταιρία Texan είχα αποφασίσει να μήν ασχοληθώ και με αυτό. Ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρά την αγωνία του κ. Φιλιππάκη της @DimokratiaGr να με εμπλέξει και σε αυτό, δεν είχα καμμία εμπλοκή πλην της παραγγελίας γνωμοδότησης από μία από τις Big 4, για να μου πει αν η τιμή που είχε προσφερθεί ήταν συμφέρουσα ή όχι και αυτό το έκανα για να διευρευνήσω σχετικές καταγγελίες τότε. Σημειωτέον ότι η έκθεση έλεγε με σαφήνεια ότι η τιμή είναι απολύτως συμφέρουσα για το Δημόσιο με μια σειρά στοιχείων από όλο τον κόσμο. Η έκθεση αυτή είναι μέσα στον φάκελο της υπηρεσίας ΕΣΠΑ και φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ψάχνει και εδώ το μέγα σκάνδαλο θα την βρει…ούτως ή άλλως οι διαγωνισμοί για την αγορά τους δεν έχουν γίνει από την Κυβέρνηση αλλά από Περιφέρειες και Δήμους και άρα εν γένει η εμπλοκή της Κυβερνήσεως και εδώ γίνεται για τους γνωστούς αντιπολιτευτικούς λόγους. Οταν λοιπόν τα διάβαζα έλεγα στο εαυτό μου: «όχι και σε αυτό εσύ…» και έτσι εμένα από έξω από την φασαρία.

Όμως όταν πριν λίγες μέρες είδα αυτό το βίντεο του @androulakisnick https://instagram.com/reel/DY_rb1bEobE/?igsh=MWw3bGJ6Ymc5OWsybw== άλλαξα γνώμη. Δυστυχώς συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ασχοληθώ διότι πάλι πάνε να κτίσουν ένα αφήγημα σκανδάλου, διαφθοράς κλπ και θα το ξαναπώ, καμμία Κυβέρνηση στο παρελθόν δεν έχει λάβει τόσα μέτρα υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς από την παρούσα Κυβέρνηση του @kmitsotakis είναι άδικη η εικόνα που έχουμε από την επικοινωνιακή μας αδράνεια επιτρέψει να εγκαθιδρυθεί στην Κοινή Γνώμη.

Επειδή ασχολήθηκα λοιπόν βρήκα, και τώρα έχω πλέον ολοκληρωμένη γνώμη και άποψη και σας το λέω ξεκάθαρα: ΚΑΝΕΝΑ σκάνδαλο με τα Πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και όσα ακούτε τόσο καιρό είναι ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης. Και η τιμή ελέγχθηκε πολλαπλώς με όλους τους τρόπους που έχει το Δημόσια στα στάδια που έπρεπε και όλες οι διαδικασίες του Διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού έχουν τηρηθεί στο ακέραιο. Οχι γιατί το λέω εγώ αλλά διότι έχουν ελεγχθεί και έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και άρα καμμία αμφισβήτηση ως προς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Θα μου πείτε όμως και ευλόγως: «τότε πως βγήκε αυτό το πόρισμα της ΕΔΕΛ (επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου) που μιλάει για υπερκοστολόγηση 60.000-90.000€ κλπ;»

Καλή ερώτηση και έτσι ξεκινάω σήμερα αυτή την ιστορία με ένα ερώτημα ευθέως προς το @pasok και τον Πρόεδρό του που σήκωσε τόσο πολύ αυτό το θέμα και το πήρε πάνω του…. Κύριε Πρόεδρε επιμένετε στο βίντεο που ανεβάσατε και στο οποίο υιοθετείτε όλες τις σχετικές καταγγελίες για τα «πράσινα σπιτάκια» που στηρίζονται σε αυτό το πόρισμα της ΕΔΕΛ; Θα περιμένω να μου απαντήσει το ΠΑΣΟΚ ως τις 12:00. Περίπου εκεινη την ώρα θα ανεβάσω αυτό που βρήκα μέσα στον φάκελο αυτής της υποθέσεως και για να σας δείξω πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η Κοινή Γνώμη αλλά και πόσο κωμική Αντιπολίτευση είναι δυστυχώς για την χώρα μας το ΠΑΣΟΚ. Μετά τα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας στους Σοφάδες Καρδίτσας που θα κάνω περίπου στις 11:30 και επανέρχομαι…