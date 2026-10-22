Αδ. Γεωργιάδης: ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευση στηρίζουν τα συμφέροντα των πλατφορμών και όχι των παιδιών

Δριμεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταλογίζοντάς τους ότι με τη στάση τους εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων ψηφιακών εταιρειών εις βάρος της προστασίας των παιδιών, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με αφορμή την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τις προωθούμενες ρυθμίσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι οι νέοι περιορισμοί πλήττουν ευθέως τις πλατφόρμες, καθώς αφενός περιορίζουν την πρόσβασή τους στους ανήλικους χρήστες, τους οποίους αντιμετωπίζουν ως πελάτες, και αφετέρου τις εκθέτουν στον κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων.

«Το να λέτε ”οχι” σε αυτό το νομοσχέδιο προστασίας των παιδιών μας είναι αίσχος. Οι μόνοι που δεν θέλουν να ψηφιστεί είναι οι μεγάλες εταιρείες που θα είναι και οι μεγάλοι χαμένοι από τις ρυθμίσεις που φέρνουμε. Κινδυνεύουν να χάσουν τους ανήλικους που αντιμετωπίζουν ως πελάτες αλλά παράλληλα κινδυνεύουν με τεράστια πρόστιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας απέδωσε την καταψήφιση του νομοσχεδίου σε μικροκομματικές σκοπιμότητες και στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται σε μοναδικό εκφραστή των συμφερόντων των οικογενειών, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.

«Αφήνετε την ΝΔ να είναι το μοναδικό κόμμα που ψηφίζει ένα νομοσχέδιο το οποίο συγκεντρώνει την στήριξη όλης της ελληνικής κοινωνίας και όλων των γονέων. Το κάνετε για μικροκομματικούς λόγους επειδή δεν συμπαθείτε τον Μητσοτάκη, τον Γεωργιάδη και τον Σκέρτσο. Δεν ψηφίζετε μια ρύθμιση που θέλουν όλοι οι γονείς και που θα έπρεπε να πάρει την στήριξη όλης της Βουλής ώστε μαζί να πάμε και να περιβάλλουμε πρόστιμα στις πλατφόρμες. Με τη στάση σας δείχνετε ότι το μόνο κόμμα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των οικογενειών και των γονέων είναι η ΝΔ. Όλοι οι άλλοι πάτε με τα συμφέροντα των πλατφορμών», δήλωσε.

Απαντώντας στις επικρίσεις για την παρουσία του στην στην Αθηναϊκή Λέσχη, σε εκδήλωση ισραηλινής οργάνωσης, ο υπουργός είπε «το που θα πάω ως βουλευτής δεν θα μου το καθορίσετε εσείς. Δεν είστε αστυφύλακας. Αν έπρεπε να πάω στην Αθηναϊκή Λέσχη για να καταλάβετε ότι είμαι υπέρ των σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ τι να σας πω; Είστε γελασμένος. Εσείς που υποστηρίζετε τα συμφέροντα της παλαιστινιακής αρχής πλήττετε τα συμφέροντα της Ελλάδας. Η παλαιστινιακή αρχή υποστηρίζει την Τουρκία ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει την Ελλάδα. Θα θα μου κάνετε εσείς μαθήματα πατριωτισμού»