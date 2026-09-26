Άδ. Γεωργιάδης: Όταν ο Αραβικός Σύνδεσμος καλούσε σε μποϋκοτάζ των «Παλαιστινιακών προϊόντων»

Για την «πλήρη σύγχυση ως προς τα ιστορικά γεγονότα της Μέσης Ανατολής» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλούμενος ένα άρθρο των New York Times του 1945, στο οποίο αναφέρεται πως ο Αραβικός Σύνδεσμος καλούσε σε μποϋκοτάζ των «Παλαιστινιακών προϊόντων».

Όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας, «με τον όρο Παλαιστινιακός εννοούσαν τότε τους Εβραίους βιομηχάνους και εμπόρους που ζούσαν εκεί υπό Βρετανική εντολή».

Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι οι «οι Άραβες της περιοχής οικειοποιήθηκαν τον όρο «Παλαιστίνιος» μόνον για τον εαυτό τους, για να δημιουργήσουν την εικόνα ότι δεν ήταν απλώς Άραβες, δηλ μεταγενέστεροι εισβολείς στην περιοχή, αλλά ένας αρχαιότερος των Εβραίων λαός με αρχαία δικαιώματα. Έτσι αποκτούσαν ηθική νομιμοποίηση να κατέχουν την γη των Εβραίων ως «αρχαιότεροι». Άραβες ήταν όμως πάντα, δηλ κατακτητές εκεί στην πατρογονική γη των Εβραίων της Παλαιάς Διαθήκης».

«Κάθε φορά που ακούτε το σύνθημα «από τον ποταμό στην θάλασσα», να θυμάστε ότι εκεί έχουμε στην πραγματικότητα την προσπάθεια να χάσει ένας αρχαίος λαός (οι Εβραίοι) τα ιστορικά του δικαιώματα στη γη από την οποία προέρχεται», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Για να καταλάβετε πόσο βρισκόμαστε σε πλήρη σύγχυση ως προς τα ιστορικά γεγονότα της Μέσης Ανατολής δείτε αυτό. Το 1945 ο Αραβικός Σύνδεσμος καλούσε σε μποϋκοτάζ των «Παλαιστινιακών προϊόντων», όμως με τον όρο Παλαιστινιακός εννοούσαν τότε τους Εβραίους βιομηχάνους και εμπόρους που ζούσαν εκεί υπό Βρετανική εντολή.

Στην πορεία του χρόνου οι Άραβες της περιοχής οικειοποιήθηκαν τον όρο «Παλαιστίνιος» μόνον για τον εαυτό τους, για να δημιουργήσουν την εικόνα ότι δεν ήταν απλώς Άραβες, δηλ μεταγενέστεροι εισβολείς στην περιοχή, αλλά ένας αρχαιότερος των Εβραίων λαός με αρχαία δικαιώματα.

Έτσι αποκτούσαν ηθική νομιμοποίηση να κατέχουν την γη των Εβραίων ως «αρχαιότεροι». Άραβες ήταν όμως πάντα, δηλ κατακτητές εκεί στην πατρογονική γη των Εβραίων της Παλαιάς Διαθήκης.

Κάθε φορά που ακούτε αυτό το σύνθημα «από τον ποταμό στην θάλασσα» δηλ την εξαφάνιση του Κράτους του @IsraelinGreece από τον χάρτη, να θυμάστε ότι εκεί έχουμε στην πραγματικότητα την προσπάθεια να χάσει ένας αρχαίος λαός (οι Εβραίοι) τα ιστορικά του δικαιώματα στη γη από την οποία προέρχεται δηλ στην ιστορική του κοιτίδα. Εμείς οι Έλληνες κάτι ξέρουμε από αυτά έχοντας χάσει πολλά από τα ιστορικά μας εδάφη, αλλά ευτυχώς όχι την ιστορική μας κοιτίδα.

«Οι New York Times στις 4 Δεκεμβρίου 1945, σελ. 9, δημοσίευσαν άρθρο με τίτλο “ARABS TO BOYCOTT PALESTINIAN GOODS” και υπότιτλο “Vote Action Against Jewish Industry, Charging Tie With Zionism and Political Aims”. Το άρθρο ανέφερε από το Κάιρο ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος αποφάσισε μποϊκοτάζ προϊόντων που παράγονταν από εβραϊκές επιχειρήσεις στην τότε Βρετανική Εντολή της Παλαιστίνης, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 1946».