Αδ. Γεωργιάδης: Όσο δίκιο κι αν έχουν οι αγρότες δεν μπορούν να καταστρέφουν τον διπλανό τους

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στο ΕΡΤNews, τονίζοντας ότι “όσο δίκιο κι αν έχουν οι αγρότες, δεν μπορούν να δημιουργούν σοβαρή βλάβη σε άλλους πολίτες”.

Αφορμή ήταν η ακύρωση, τη Δευτέρα, πολλών ογκολογικών ραντεβού, καθώς στο ΠΑΓΝΗ το μοναδικό PET/CT μηχάνημα έχει ήδη μεγάλη λίστα αναμονής.

Ειδικότερα, όπως υποστήριξε ο υπουργός Υγείας, “το σκιαγραφικό υλικό που απαιτείται, το οποίο έρχεται αεροπορικώς από την Αθήνα και χρειάζεται ειδική μεταχείριση, δεν μπόρεσε να φτάσει επειδή το αεροπλάνο δεν κατάφερε να προσγειωθεί εξαιτίας του μπλόκου των αγροτών”.

“Ό,τι αίτημα και να έχει κάποιος, δεν μπορεί να καταστρέφει τον διπλανό του”, τόνισε ο υπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως “άλλο το δίκιο των αγροτών και άλλο να εμποδίζεται η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών όπως η υγεία”.