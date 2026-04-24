Αδ. Γεωργιάδης: Όσα είπε η Κοβέσι ήταν κατά βάση υπέρ της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού

Τα δικά του σχόλια για όσα εκτυλίχθηκαν στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, και συγκεκριμένα για την παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα στην Ελλάδα, Λάουρα Κοβέσι, έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως ανέφερε, λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του «όσο μας επιτρέπει η κυρία Κοβέσι έχουμε ακόμα Δημοκρατία», ήταν παντού «πρώτη είδηση, όχι όμως για την Υγεία αλλά…. για ένα χιουμοριστικό σχόλιο που έκανα για την κα Κοβέσι».

Σύμφωνα με όσα σημειώνει αναφερόμενος παρουσία της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα «όσοι περίμεναν ότι η κα Κοβέσι ήρθε στους Δελφούς για να ρίξει την Κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη πήγαν για άλλη μια φορά κατά το κοινώς λεγόμενον ”στον κουβά”. Υπέρ της Κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού ήταν κατά βάση όσα είπε».