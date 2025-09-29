Άδ. Γεωργιάδης: Ντροπή να συγκρίνουμε το τωρινό ΕΣΥ με το προ δεκαετίας, είναι πολύ καλύτερο

Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν προ δεκαετίας υπογράμμισε στην ομιλία του στο 24th HealthWorld Conference του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στο 24th Annual HealthWorld Conference που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ με τίτλο «Fireside Chat With The Minister Of Health», μαζί με την Πρόεδρο της Pharma Innovation Forum, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρειών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων & Διαγνωστικών, Σπυρίδων Γκίκα και συντονιστή τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, ο κ. Γεωργιάδης μεταξύ άλλων ανέφερε:

Για το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ:

«Έχουμε σταθερά περίπου 20% συμμετοχή. Οι ερωτήσεις είναι multiple choice. Η εικόνα που μεταφέρουν οι ίδιοι οι ασθενείς για τα νοσοκομεία, είναι εικόνα ενός πολύ καλύτερου ΕΣΥ απ’ αυτό που διαβάζουμε σε επιστημονικά άρθρα, σε αναλύσεις της Eurostat, ή σε διάφορα αντιπολιτευόμενα media. Πάνω από το 70% δηλώνει ευχαριστημένο ως προς τις υπηρεσίες υγείας που έλαβε. Θα ήθελα να είναι ευχαριστημένο το 100%. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το 70%. Και ένας να πει ότι δεν βρήκε τη θεραπεία που έλαβε, για μένα είναι πρόβλημα».

«Ο μοναδικός χαμηλός δείκτης, είναι αυτός που ρωτάει αν ενημερώνονται επαρκώς οι ασθενείς για τα δικαιώματά τους μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Επειδή διαπιστώσαμε ότι αυτός ο δείκτης είναι χαμηλά, από 1η Οκτωβρίου, θα μπορούν να τηλεφωνούν οι ασθενείς στον τηλεφωνικό αριθμό «1566» και να ενημερώνονται δωρεάν για τα δικαιώματά τους».

Για την τωρινή κατάσταση του ΕΣΥ, τις αυξανόμενες ιατρικές ανάγκες και το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού:

«Εγώ έχω υπάρξει Υπουργός Υγείας προ δέκα ετών και μπορώ να σας πω ότι το ΕΣΥ του παρόντος χρόνου με το προ δέκα ετών ΕΣΥ δεν έχει καμία σχέση. Είναι ντροπή και να το συγκρίνουμε. Έχει περισσότερο προσωπικό, περισσότερες δυνατότητες, καινούργιες θεραπείες, πρωτόκολλα και τώρα ανακαινίζουμε και τα κτίρια. Είναι πολύ καλύτερο. Μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο; Προφανώς. Αν ιεραρχούσα τις ελλείψεις μας, θα έλεγα ότι θεωρώ πιο σημαντική την έλλειψη που έχουμε σε νοσηλευτικό παρά σε ιατρικό προσωπικό».

Για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund):

«To Innovation Fund ήρθε να καλύψει ένα πραγματικό μας πρόβλημα. Επειδή η Ελλάδα έχει γενικά υψηλό clawback, αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν καινοτόμες θεραπείες δεν βάζουν την Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα των χωρών που θα ήθελαν να φέρουν το φάρμακό τους. Θα προτιμήσουν αγορές που έχουν μικρότερες επιστροφές, άρα μεγαλύτερα κέρδη. Οι Έλληνες ασθενείς έχουν επαφή με αυτές τις θεραπείες μόνο μέσω του ΙΦΕΤ, που είναι μια χρονοβόρος διαδικασία και που πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται κιόλας. Άρα, δημιουργεί μία αβεβαιότητα για το μέγεθος της ταχύτητας της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες για τον Έλληνα ασθενή. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Ταμείου Καινοτομίας».

«Αν θα φτάσει στα 50 εκατομμύρια; Και ναι και όχι είναι η σωστή απάντηση. Το Innovation Fund δεν είναι απλώς άλλα 50 εκατομμύρια που βάζουμε σε έναν κουβά και πηγαίνεις και παίρνεις. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Είναι 50 εκατομμύρια που για να μπει ένα φάρμακο πρέπει να είναι καινοτόμο, να πληροί τις προϋποθέσεις και να μπορεί να αποδείξει τη θεραπευτική χρησιμότητά του σε βάθος τριετίας. Είπαμε με τον Πρωθυπουργό να βάλουμε τα 50 εκατομμύρια, από 1/1/26, να το εφαρμόσουμε και αν δούμε ότι δεν φτάνουν, ο Πρωθυπουργός δεν είναι αδιάφορος σε αυτό. Ίσα – ίσα, αποτελεί προσωπική του δέσμευση να μπορέσουν οι ασθενείς μας να αποκτήσουν ταχύτερη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες.

«Εύκολες λύσεις στη φαρμακευτική πολιτική δεν υπάρχουν. Οι προκλήσεις για τους προϋπολογισμούς – και για τη δική μας χώρα και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες – θα αυξηθούν πάρα πολύ. Τα χρόνια που έρχονται, τα προβλήματα αυτά θα είναι δυσκολότερα στη διαχείριση, όχι ευκολότερα».

Για την ευρωπαϊκή πολιτική στην καινοτομία:

«Η Ευρώπη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στην καινοτομία. Πριν από είκοσι χρόνια η Ευρώπη είχε περίπου τα δύο τρίτα των νέων φαρμάκων στην Αμερική, σήμερα έχει το ενα τρίτο των φαρμάκων. Άρα, η πολιτική που ακολούθησε τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια δεν της βγήκε σε καλό ως προς την καινοτομία».

«Η μεγάλη κουβέντα που ξεκίνησε για την αλλαγή στο market access και στο data protection για τις πατέντες και όλα τα υπόλοιπα ήταν ένα εξαιρετικά λάθος μήνυμα προς τη φαρμακοβιομηχανία διότι οδηγούσε σε μεγαλύτερη αποεπένδυση από την Ευρώπη παρά σε μεγαλύτερη επένδυση. Ευτυχώς, η Ελλάδα έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό και χάρηκα γιατί μπόρεσα, κατόπιν των οδηγιών του Πρωθυπουργού, να κρατήσουμε μια πολύ σταθερή στάση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέρ της καινοτομίας. Αυτό αναγνωρίστηκε και από την βιομηχανία και από άλλους συναδέλφους. Η Ελλάδα στάθηκε σταθερά υπέρ του να μην κάνουμε το περιβάλλον της καινοτομίας περισσότερο δύσκολο για τη βιομηχανία από ότι ήδη ήταν στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι αυτή η μάχη προς το παρόν τείνει προς το να κερδηθεί. Λέω προς το παρόν, διότι πρέπει να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει ακόμα μια διαδικασία. Αλλά σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε μια λογική συμφωνία, όπου επιτεύχθηκε στην προηγούμενη προεδρία της Πολωνίας και τώρα οριστικά στη Δανία. Στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών, που είχαμε την περασμένη Τρίτη, στην Κοπεγχάγη, για πρώτη φορά συζητήσαμε πως μπορούμε να φτιάξουμε κίνητρα για να φέρνουμε περισσότερες κλινικές μελέτες στην Ευρώπη».