Αδ. Γεωργιάδης: Νέα γ.γ. Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας η Δάφνη Νικολάου

Στον διορισμό της Δάφνης Νικολάου ως νέας Γενικής Γραμματέως Στρατηγικού Σχεδιασμού, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για την επιτυχία της στα νέα καθήκοντά της.

Παράλληλα, ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας Άρης Αγγελής αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων, καθώς και καθήκοντα συμβούλου του υπουργού, με στόχο την προώθηση μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Χθες ανακοινώθηκε ο διορισμός της νέας Γενικής Γραμματέως Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας κ. Δάφνη Νικολάου. Της εύχομαι καλή θητεία και είμαι βέβαιος για την επιτυχία της καθώς επί χρόνια ήταν η επικεφαλής του Νομικού τμήματος του γραφείου μου και μαζί έχουμε καταθέσει στην Βουλή πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ο έως τώρα Γενικός Γραμματέας @aris_angelis αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων (Ε.Α.Φ.Α.Α.Χ.), με αποστολή την αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA) και τη δημιουργία ενός σύγχρονου φορέα HTA ως διαδοχο της Επιτροπής αυτής. Παράλληλα, αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου του Υπουργού Υγείας σε θέματα στρατηγικής και πολιτικής υγείας, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πολιτικών υγείας.