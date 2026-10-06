Άδ. Γεωργιάδης: «Μοντέλο Καλύμνου» για τα νοσοκομεία των νησιών – Εγκαινιάστηκε η νέα Καρδιολογική Κλινική

Την ανακαινισμένη πτέρυγα της Καρδιολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» εγκαινίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το νέο έργο που παραδίδεται στους πολίτες της Καλύμνου.

«Σκοπός μας είναι να κάνουμε τη ζωή των κατοίκων καλύτερη, αυτή είναι η αποστολή μας» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, τονίζοντας πως το νοσοκομείο Καλύμνου έχει κάνει μεγάλα βήματα μπροστά. Η νέα κλινική βρίσκεται σε χώρο δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, σε έναν χώρο 400 τ.μ., με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε δωρεά 32.500 ευρώ για τον εξοπλισμό της Καρδιολογικής Κλινικής από τα αδέλφια Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλη.

Ο κ. Γεωργιάδης, έκανε ειδική αναφορά και στη νέα δράση που πραγματοποιείται στο Γ.Ν. Καλύμνου, με τη μεταφορά της χειρουργικής ομάδας της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Ρόδου. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη ομάδα υπό τον ορθοπεδικό χειρουργό κ. Μιχάλη Σοκορέλο, πραγματοποιεί επεμβάσεις σε ασθενείς της Καλύμνου, που διαφορετικά θα έπρεπε να μετακινηθούν στη Ρόδο. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 10 χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ προγραμματίζονται άλλες 20. Ο υπουργός Υγείας το χαρακτήρισε μάλιστα «μοντέλο Καλύμνου», το οποίο θα το εφαρμόσει και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν ο διοικητής του Γ. Ν. Καλύμνου Παντελής Κόγκας, ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός και οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Ν.Δ. Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας κ. Παΐσιος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κάλυμνο, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Δημαρχείο Καλύμνου, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον δήμαρχο Καλύμνου Γιάννη Μαστροκούκο, αλλά και τους προέδρους σωματείων αλιέων, οι οποίοι του εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους και κατέθεσαν τα αιτήματα τους. Τέλος, ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον έπαρχο ΠΕ Καλύμνου Μανώλη Μουσελλή, ενώ συνομίλησε με πολίτες και τουρίστες στο κέντρο του νησιού.