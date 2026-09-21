Αδ. Γεωργιάδης: Μόνο ως σύνολο η ΕΕ μπορεί να γίνει ανταγωνιστική διεθνώς στον τομέα του φαρμάκου

οινή πεποίθηση είναι πλέον ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία ξεκάθαρη φαρμακευτική πολιτική που θα την κάνει στο σύνολο της πιο ανταγωνιστική απέναντι στην Ινδία την Κίνα και τις ΗΠΑ, όσον αφορά το φάρμακο, όπως προέκυψε από τη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη, μετά τη συνάντησή του με ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το μέλλον της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ευρώπη δεν αφορά κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά όλες τις χώρες μαζί τόνισε ο υπουργός υγείας, επισημαίνοντας ότι «τα κράτη αν πάνε μεμονωμένα στο ζήτημα αυτό, όπως και σε άλλα, μπορεί να βρεθούν σε πολύ δυσμενή θέση» καθώς οι καιροί αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ολόκληρη η Ευρώπη μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε συνθήκη όσον αφορά το φάρμακο τόνισε ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης επισημαίνοντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό το περιβάλλον διεθνώς για το φάρμακο και είναι καλύτερα να διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, πάρα κάθε χώρα ξεχωριστά».

Ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές για τις πολιτικές που εφαρμόζει το ελληνικό υπουργείο υγείας και μάλιστα δήλωσε αρκετά ικανοποιημένος, καθώς έδειξαν ενδιαφέρον για πολλά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση στον τομέα της Υγείας με τελευταίο αυτό για τον έλεγχο των ιατρείων, των ιατρικών πράξεων που γίνονται σε αυτά και της περιορισμό της παραπλανητικής διαφήμισης.