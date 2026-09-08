Αδ. Γεωργιάδης: Μια συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν υπάρχουν, θα οδηγήσει σε χρεοκοπία

Ουπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ σχολίασε και την πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά για δημιουργία κόμματος.

Αρχικά, σχολιάζοντας σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 το εάν επαρκούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ ανέφερε ότι η συλλογική επιθυμία του λαού να παίρνει από το κράτος περισσότερο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία.

Όσον αφορά την τωρινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είπε: “Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας της χώρας. Σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και ενώ όλες οι χώρες κάνουν περικοπές δαπανών, εμείς τώρα δίνουμε.

Συνεχίζοντας προσέθεσε πως «δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρχουν. Οι άνθρωποι έχουν πάντα απαιτήσεις, θέλουν το κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Η φτώχεια έχει πέσει».

Σε ερώτηση για το εάν οι παροχές που θα φέρουν τα μέτρα διενειμήθηκαν δίκαια, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε περισσότερα προς τους συνταξιούχους».

Έπειτα, αναφερόμενος στη μετωπική σύγκρουση της Κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε: «Εγώ τιμώ και αναγνωρίζω και σήμερα το έργο του Αντώνη Σαμαρά γιατί με αυτόν και τη Νέα Δημοκρατία κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ. Τον θεωρώ έναν πολύ σημαντικό Πρωθυπουργό. Δεν θα πούμε εμείς εάν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Εάν ο Σαλμάς προσχωρήσει στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, τότε θα κάνω μια συνέντευξη Τύπου για το τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά».

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας: “Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» επίσης έληξε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε στόχο να μπουν 5,5 εκατομμύρια Έλληνες και τελικά μπήκαν 6 εκατομμύρια Έλληνες. Το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί στις βασικές του δομές. Το κλίμα στην υγεία έχει αλλάξει. Ακόμα και ο κόσμος που ήταν αντίθετος σε μένα, πλέον είναι συγκαταβατικός μέχρι και υποστηρικτικός. Η κατάσταση στο ΕΣΥ έχει αλλάξει”.