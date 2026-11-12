Αδ. Γεωργιάδης: Με νευρικό κλονισμό στο «Γεννηματάς» η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας έπειτα από καυγά με την Κωνσταντοπούλου

Σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας μέσω ανάρτησής του στο X ότι προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, έπειτα από έντονη φραστική αντιπαράθεση με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η επιθεωρήτρια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για μια υπόθεση εργατικής διαφοράς που εκκρεμεί από τον περασμένο Φεβρουάριο, καταγγέλλοντας αλλεπάλληλες αναβολές στη διαδικασία εξέτασης καταγγελίας εργαζόμενης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως ανέφερε, η εργαζόμενη, κ. Καρακίτσου, υπέβαλε καταγγελίες στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2026 για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η πρώτη συζήτηση είχε προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου, ωστόσο αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου, έπειτα από αίτημα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον υπουργό Υγείας, η κ. Κωνσταντοπούλου υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του επιθεωρητή που θα εξέταζε την καταγγελία, ενώ ακολούθησε και μήνυση εναντίον του, με αποτέλεσμα τη ματαίωση της εξέτασης και την αποχώρησή του από το αρμόδιο τμήμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή όρισε νέο επιθεωρητή και προγραμμάτισε ακρόαση για τις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κατά τον κ. Γεωργιάδη, υποβλήθηκε νέο αίτημα εξαίρεσης, αυτή τη φορά κατά της προϊσταμένης επιθεωρήτριας, γεγονός που οδήγησε σε νέα ματαίωση.

Μετά την απόρριψη των αιτημάτων εξαίρεσης, ορίστηκε νέα ακρόαση για τις 2 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας και κατέθεσε νέο αίτημα αναβολής.

Η διαδικασία μεταφέρθηκε αρχικά στις 8 Οκτωβρίου και στη συνέχεια στις 12 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι κατά τη σημερινή διαδικασία η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέα μήνυση κατά της προϊσταμένης επιθεωρήτριας, όπως είχε πράξει και με τον προηγούμενο επιθεωρητή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησε έντονο φραστικό επεισόδιο, μετά το οποίο η επιθεωρήτρια υπέστη νευρικό κλονισμό και λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Γεωργιάδης καταφέρθηκε κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι με τις συνεχείς παρεμβάσεις και τα αιτήματα αναβολής παρεμποδίζεται η εξέταση της εργατικής διαφοράς.

«Όσο όλα αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν, μία εργαζόμενη που ζητάει να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα της και να εφαρμοστεί ο νόμος παραμένει απροστάτευτη από ένα Κράτος», είοπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχειρεί να εμποδίσει την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η οποία, όπως τονίζει, έχει θεσπιστεί για την προστασία των εργαζομένων.

«Ελπίζω οι εισαγγελικές Αρχές να παρέμβουν και να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, εξέφρασε τη συμπαράσταση και τα περαστικά του στην επιθεωρήτρια Εργασίας, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση, ενώ δηλώνει ότι υπερασπίζεται και την εργαζόμενη που έχει προχωρήσει στην αρχική καταγγελία.