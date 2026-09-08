Αδ. Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Κατάντια, θέλει να βάλει κάποιον φυλακή μήπως και πιάσει το 3%

Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Πολάκη εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας μέσω ανάρτησής του στα social media στις τελευταίες κινήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη ο οποίος προσέφυγε στον οικονομικό εισαγγελέα κατά του υπουργού.

«Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στην φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση… τώρα για να πιάσει το 3%… α ρε Παύλο κρίμα δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα τελευταία», γράφει ο κ. Γεωργιάδης.

Στο υστερόγραφο της ανάρτησής του, ο υπουργός Υγείας στρέφει τα πυρά του και κατά του κ. Αποστολίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, συνόδευε τον Παύλο Πολάκη.

«Ο κ. Αποστολίδης που τον συνόδευε σήμερα ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταδικασμένων αμετάκλητα ως συκοφαντών ψευδομαρτύρων της σκευωρίας Novartis», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και προσθέτει: «Ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν», ενώ κλείνει την ανάρτησή του με αιχμηρή αναφορά στη δικαστική έκβαση της υπόθεσης: «και φυσικά ο κ. Αποστολίδης συνετρίβη στο Δικαστήριο για να μην ξεχνάμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του @pavpol2222; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στην φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση….τώρα για να πιάσει το 3%….α ρε Παύλο κρίμα δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα….

Υγ. Ο κ. Απατσίδης που τον συνόδευσε σήμερα ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταδικασμένων αμετάκλητα ως συκοφαντών ψευδομαρτύρων της σκευωρίας Novartis, ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν….και φυσικά ο κ. Απατσίδης συνετρίβη στο Δικαστήριο για να μήν ξεχνιόμαστε».