Αδ. Γεωργιάδης: Καμία συνεννόηση με τον Κασσελάκη – Αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου ή Γερουλάνος στο ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά

Οκ. Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του πως «ούτε εμείς έχουμε στο σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον κ. Κασσελάκη ούτε ο Κασσελάκης με εμάς, αυτά είναι υποβολιμιαία», ενώ ξαπέλυσε σφροδρή επίθεση κατά του Ν. Ανδρουλάκη.

«Ένα φύσει κυβερνητικό κόμμα βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει να κυβερνήσει, είναι κολοσσιαίο λάθος στρατηγικής, ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για τη δουλειά αυτή, του πολιτικού αρχηγού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» επεσήμανε πως τα πράγματα για το κόμμα της Χ. Τρικούπη θα ήταν διαφορετικά, εφόσον είχαν εκλεγεί στην προεδρία η Άννα Διαμαντοπούλου ή ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς «απευθύνονται πολύ πιο εύκολα στους κεντρώους», όπως εκτίμησε.

Για τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά που αποτυπώνει την άνοδο Τσίπρα και την υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ και ερωτηθείς για το αν δεν πάρει την αυτοδυναμία η ΝΔ, κατά πόσον διευκολύνεται μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, εφόσον είναι τρίτο, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ο λαός αποφασίζει. Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει τεράστια λάθη 2,5 χρόνια». Με βάση, δε, τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, που προκύπτει πως 10% των ψηφοφόρων «μετακινούνται» από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να μετάσχει στη συγκυβέρνηση, παραμένει όμως κυβερνητικό κόμμα από τη φύση του, ακόμα και 2% να πάρει. Ένα φύσει κυβερνητικό κόμμα βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει να κυβερνήσει, είναι κολοσσιαίο λάθος στρατηγικής, ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για τη δουλειά αυτή, του πολιτικού αρχηγού».

«Αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου-Γερουλάνος, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπους, ενώ Ανδρουλάκης και Δούκας κατευθύνονται προς τα αριστερά. Η μάχη της ΝΔ θα είναι με τα προβλήματα του κόσμου, ο κόσμος ψηφίζει από το πώς ζει. Ζει καλύτερα; Θα ψηφίσει Μητσοτάκη, ζει χειρότερα; Θα καταψηφίσει τον Μητσοτάκη», σημείωσε.

«Η ακρίβεια δεν είναι εύκολη μάχη, έχω συμμετάσχει σε αυτήν και δεν κάνω εύκολη κριτική», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Άδωνις Γεωργιάδης, με φόντο τη σημερινή σύσκεψη στο Μαξίμου για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και την προτέρα εμπειρία του ως αρμόδιου υπουργού στο υπ. Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς για το αν ο κ. Γεωργιάδης «έχει κάτι» με τον κ. Ανδρουλάκη, με στόχο την αποσταθεροποίηση του ΠΑΣΟΚ και την ισχυροποίηση Τσίπρα: «Ο κ. Ανδρουλάκης μου έκανε μήνυση».

Για το 29,5% της ΝΔ στη δημοσκόπηση της GPO, σχολίασε: «Είμαστε ένα χρόνο προ των εκλογών και είμαστε στο 30%, στον έβδομο χρόνο Μητσοτάκη, μια χαρά είμαστε. Μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης στο να επελαύνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για τη ΝΔ», ανέφερε σημειώνοντας πως «η πραγματικότητα για τη ζωή των ανθρώπων είναι δύσκολη».

Για τις εκλογές και τον χρόνο διεξαγωγής τους, είπε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν το 2027. Έχουμε ακόμα το 1/4 της θητείας μας, γιατί να το χαραμίσουμε;

Για το αν πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία της ΝΔ προς τον Σαμαρά: «Η διαγραφή του με στενοχώρησε, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε. Το ζήτημα το χειρίζεται ο πρωθυπουργός, ο σεβασμός μου για τον Σαμαρά είναι γνωστός, υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ».

Για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία και αναφορές περί μη εκτέλεσης συνταγών γιατί τελειώνει η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης: «Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 30.06. Όλοι ήξεραν ότι το κράτος πληρώνει μέχρι τότε, το πρόγραμμα ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ακυρώνουμε το πρόγραμμα νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Όλοι ήξεραν ότι έληγε 30.06. Επειδή το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, είμαστε σε διαπραγμάτευση για μικρή παράταση, για να μη μείνουν οι άνθρωποι στο μέσο της θεραπείας τους και να πληρώνουν τα φάρμακά τους. Αντιλαμβάνομαι την πίεση που αισθάνονται οι άνθρωποι, δεν έγινε κάποιος αιφνιδιασμός. Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια λύση. Η παχυσαρκία είναι βαριά και σοβαρή ασθένεια. Προσοχή στη διατροφή, περπάτημα, το φάρμακο μόνο του δεν λέει τίποτα. Η προσπάθεια γίνεται ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή».