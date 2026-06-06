Αδ. Γεωργιάδης: Η κυβέρνησή μας διαθέτει πρωτοφανείς πόρους για να αναγεννηθεί το ΕΣΥ

Τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας σε Άβδηρα, Ίασμο και Σάπες, το υπό ανακατασκευή τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο Ξάνθης, καθώς και το τμήμα επειγόντων του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε ο Υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο περιοδείας του στη Θράκη.

Τα έργα εντάσσονται στο πλέγμα αναβάθμισης συνολικά 35 Κέντρων Υγείας σε όλη την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθούν προσεχώς, σύμφωνα με τον Υπουργό, νέες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

«Μην ακούτε τους διάφορους ανθρώπους που διαρρέουν σκόπιμα ψεύδη κατά του ΕΣΥ. Κανένα κέντρο Υγείας δε σκοπεύουμε να κλείσουμε, κανένα νοσοκομείο δε σκοπεύουμε να κλείσουμε. Αντιθέτως η κυβέρνησή μας διαθέτει πρωτοφανείς πόρους για να αναγεννηθεί το ΕΣΥ και να έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ, όλων των εποχών», όπως δήλωσε ο κ.Γεωργιάδης.