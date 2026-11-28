Στις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου στη χώρα μας ως προς τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο X το πρωί του Σαββάτου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως τονίζει, το πρώτο εξάμηνο του 2026, η τιμή του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ήταν 30,1% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και συνολικά ήταν η 7η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των 23 κρατών με δημοσιευμένα στοιχεία. Ως προς τις τιμές του ρεύματος το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα είχε την 7η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των 25 κρατών με διαθέσιμα στοιχεία

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι η μεταστροφή της χώρας μας προς τις ΑΠΕ επί θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη «είναι από τις μεγαλύτερες Εθνικές μας επιτυχίες και αυτό παρουσιάζεται στην Κοινή Γνώμη εντελώς ανάποδα από την αλήθεια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Σήμερα η τηλεόραση του @SkaitvGR στην εκπομπή της @FeiMavragani παρουσίασε μια κάρτα για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Εκεί παρουσίασαν, μεταξύ άλλων τα εξής δύο στοιχεία. Ένα ότι η Ελλάδα είναι +80% στην αύξηση της τιμής του Φυσικού Αερίου ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ +20% άρα είχαμε την μεγαλύτερη αύξηση από ολους και στο ρεύμα εμείς +17,8 και 3η σε αύξηση στην ΕΕ που είχε αύξηση +5,7%. Η εικόνα αυτή όπως παρουσιάστηκε κατά την γνώμη μου ήταν εντελώς παραπλανητική και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή σύγχυση στην Κοινή Γνώμη. Δεν καταλογίζω κακή πρόθεση αλλά οφείλω να δώσω την πραγματική εικόνα. Ως προς τις τιμές Φυσικού Αερίου το πρώτο εξάμηνο του 2026, η τιμή του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ήταν 30,1% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η τελική τιμή με φόρους ήταν 7,71 λεπτά/kWh στην Ελλάδα, 11,03 στην ΕΕ και 11,56 στη Γερμανία. Η Ελλάδα είχε την 7η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των 23 κρατών με δημοσιευμένα στοιχεία.

Ως προς τις τιμές του ρεύματος το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα είχε την 7η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των 25 κρατών με διαθέσιμα στοιχεία. Η μέση τιμή της ήταν 92,63 €/MWh, δηλαδή 6,5% χαμηλότερη από τον απλό μέσο όρο των 25 χωρών (99,03 €/MWh).

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, το ελληνικό ρεύμα στη χονδρική είναι +9,7% ακριβότερο από το Γερμανικό, αλλά σχεδόν στην ίδια τιμή με την Ισπανία και την Κροατία. Στο οικιακό φυσικό αέριο, η τελευταία συγκρίσιμη μέτρηση είναι του Οκτωβρίου και δείχνει την Αθήνα 6,2% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Δηλαδή όχι μόνον δεν είμαστε πρώτοι στην αύξηση της τιμής του Φυσικού Αερίου και του Ρεύματος σε σχέση με τους άλλους αλλά σχεδόν σε όλο το πρώτο 10μηνο και άρα δύο ήμασταν σημαντικά χαμηλότεροι. Στην πραγματικότητα όσο έχουμε καλό καιρό και μεγάλη παραγωγή από ΑΠΕ στην ενέργεια πάμε πολύ καλύτερα από τους άλλους, όσο χειμωνιάζει και η παραγωγή από ΑΠΕ πέφτει και χρησιμοποιούμε περισσότερο Φυσικό Αέριο το οποίο λόγω ψύχους αυξάνει την ζήτηση του και άρα και την τιμή του χάνουμε αυτό το ανταγωνιστικός μας πλεονέκτημα. Όσοι λένε «τι κερδίσαμε από τις ΑΠΕ;» αυτό κερδίσαμε. Και αν ολοκληρώσουμε τα διάφορα έργα αποθήκευσης τόσο θα διατηρούμε αυτό το πλεονέκτημα.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο, η Ελλάδα εξήγαγε κάθε μήνα περισσότερο ρεύμα από όσο εισήγαγε, σύμφωνα με τις φυσικές ροές στις διασυνοριακές διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ, για να είσαι εξαγωγέας πρέπει να έχεις φθηνότερο ρεύμα από αυτόν προς τον οποίον το εξάγεις. Αρα η Ελλάδα όλο το πρώτο δεκάμηνο του 2026 έβρισκε κάθε μέρα αγοραστή διότι η τιμή του ρεύματος μας ήταν φθηνότερη των άλλων. Τουλάχιστον από το 2008, που ξεκινά η συγκρίσιμη μηνιαία σειρά της Eurostat αυτό δεν είχε συμβεί ξανά ποτέ. Το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα κατέγραψε 7,42 TWh καθαρών εξαγωγών ρεύματος και ήταν καθαρός εξαγωγέας και τους 10 μήνες. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της περιόδου και στα δύο μέτρα. Δηλαδή στις τιμές του ρεύματος ποτέ στην ιστορία μας δεν τα τα είχαμε πάει καλύτερα από την ΕΕ για τόσο μεγάλο διάστημα.

Παρά την προπαγάνδα που ακούτε όλη μέρα η μεταστροφή μας προς τις ΑΠΕ επί @kmitsotakis είναι από τις μεγαλύτερες Εθνικές μας επιτυχίες και αυτό παρουσιάζεται στην Κοινή Γνώμη εντελώς ανάποδα από την αλήθεια».