Άδ. Γεωργιάδης: Η χώρα μας προχωράει μπροστά, γίνεται ολοένα καλύτερη και πιο δυνατή

«Και σχέδιο έχουμε και προχωράμε γερά, παρά τη γενικευμένη προσπάθεια ενός αφηγήματος μιζέριας της Ελλάδας. Η χώρα μας προχωράει μπροστά, γίνεται ολοένα και καλύτερη και ολοένα πιο δυνατή».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας σήμερα το νέο κέντρο έρευνας και καινοτομίας της φαρμακοβιομηχανίας «ΒΙΑΝΕΞ», στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Όπως πρόσθεσε κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του, «είναι θαύμα ότι ένας λαός, όπου ο συνολικός του πληθυσμός είναι το 2% της Ευρώπης, παράγει τα φάρμακα που καταναλώνει σήμερα το 11% των Ευρωπαίων πολιτών και που εξάγονται σε πολλές άλλες χώρες, πέραν των ευρωπαϊκών χωρών, σε όλο τον πλανήτη, έχοντας κατακτήσει δύσκολες αγορές».

Επίσης, ανέφερε ότι «το επενδυτικό Clawback, το θεσπίσαμε με νόμο τον Οκτώβριο του 2019, ενώ το ελληνικό κράτος έχει ξοδέψει κοντά στα 400 εκατ. ευρώ και μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης άλλα 200 εκατ., δηλαδή περίπου 600 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «μέχρι σήμερα έχουμε κινητοποιήσετε επενδύσεις που φθάνουν το 1,6 δισ. ευρώ, ενώ έχουμε θεσπίσει ένα τελείως κλειδωμένο ποσοστό Clawback για την εγχώρια παραγωγή, που δεν επηρεάζεται πια από τις εξελίξεις της καινοτομίας και τις αγορές των νέων φαρμάκων».

«Όλα αυτά», όπως συμπλήρωσε, «είναι συγκεκριμένα μέτρα που πήραμε, όχι πάντα εύκολα, για να εξασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον που υπάρχει στην πατρίδα μας, θα επιτρέψει να συνεχιστεί και να προκόψει το θαύμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας».

«Άρα», συνέχισε, «δεν είμαστε μία αδιάφορη κυβέρνηση και ένας αδιάφορος υπουργός για όσα συμβαίνουν, αλλά αντίθετα είμαι πολύ ενεργά εμπλεκόμενος και αισθάνομαι μεγάλη υπερηφάνεια που μπορούμε και κάνουμε αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο ο υπουργός Υγείας, «πολλές φορές μάς βλέπουν στο εξωτερικό ως έκπληξη, για το πώς δηλαδή η Ελλάδα, που την θεωρούν μία χώρα όχι ικανή να κάνει βιομηχανία, καταφέρνει να ξεπεράσει πολλές άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στην παραγωγή των φαρμάκων και αυτό ακριβώς το θεωρούμε ως μία ηθική και πολιτική μας υποχρέωση, όταν βλέπουμε περισσότερα εργοστάσια να οικοδομούνται, περισσότερες θέσεις εργασίας να γεννιούνται, περισσότεροι Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν την εποχή της κρίσης στο εξωτερικό, να επιστρέφουν στην πατρίδα».