Αδ. Γεωργιάδης για υπηρεσίες μακροζωίας και αναγεννητική ιατρική: Έρχονται αυστηρότεροι έλεγχοι

Τη σύσταση επιτροπής, με στόχο τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες longevity, την αναγεννητική ιατρική και τις σχετικές ιατρικές πράξεις, προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει εκτός ενός ταχέως αναπτυσσόμενου πεδίου της ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαχωριστούν οι επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες από πρακτικές που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ασθενείς.

Με αφορμή και στην κουβέντα που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, χαρακτηρίζοντάς την «βαριά ιατρική πράξη» που, όπως είπε, εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Το θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες longevity

«Δεν θα απαγορεύσω στην Ελλάδα το longevity», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η μακροζωία (longevity) αποτελεί πλέον σημαντικό και ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο των ιατρικών υπηρεσιών διεθνώς. Όπως είπε, αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτύσσονται σε χώρες όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία.

Ο υπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ακόμη ένα συνολικό και συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει όλες τις νέες εφαρμογές, καθώς, όπως υποστήριξε, η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη έχει κινηθεί ταχύτερα από τη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, όπως ανακοίνωσε, η επιτροπή που θα συσταθεί θα εξετάσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί τις απαραίτητες αλλαγές, πριν ακολουθήσει η νομοθέτηση.

Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να αποκλείσει συνολικά τις θεραπείες αντιγήρανσης ή τις υπηρεσίες longevity, αλλά να ξεχωρίσει τις επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές από εκείνες που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική βάση ή πραγματοποιούνται σε ακατάλληλους χώρους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί σαφής κατάλογος εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων θεραπειών, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιες πρακτικές έχουν επιστημονική τεκμηρίωση και ποιες όχι.

Αλλαγές στο ζήτημα της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών

Αναφερόμενος στην υπόθεση που έχει προκαλέσει τη συζήτηση για το νέο πλαίσιο, ο υπουργός έκανε λόγο για «απάτη», αναφερόμενος στις περιπτώσεις όπου προβάλλονται ή παρέχονται θεραπείες χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική ή θεσμική βάση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του υπουργείου θα διαβιβαστούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον επιβεβαιωθεί το σχετικό υλικό. Η Αρχή είναι ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός που έχει αντικαταστήσει το παλαιότερο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει από όργανο που διαθέτει τη σχετική δικαιοδοσία, υποστηρίζοντας ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει ενδεχόμενες παρανομίες.

Εντός της εβδομάδας η σύσταση της επιτροπή

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η σύσταση της σχετικής επιτροπής αναμένεται να γίνει μέσα στην εβδομάδα. Η επιτροπή θα έχει στη συνέχεια εύλογο χρονικό διάστημα για να καταθέσει τις προτάσεις της, προκειμένου να ακολουθήσει η νομοθετική ρύθμιση.

«Δεν είναι εύκολη η δουλειά», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι το longevity και η αναγεννητική ιατρική εξελίσσονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς διεθνώς και ότι η νομοθεσία έχει μείνει πίσω από την επιστημονική πρόοδο.

Συγγνώμη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας ότι αισθάνθηκε την ανάγκη, ως υπουργός Υγείας, να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια.

«Υπάρχει μια ευθύνη εδώ», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η συγγνώμη του απευθυνόταν στους γονείς που έχασαν το παιδί τους, ανεξάρτητα από τη δημοσιότητα του τραγουδιστή.