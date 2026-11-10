Άδ. Γεωργιάδης για Τσίπρα: Έγινε και πολεμοκάπηλος; Σε λίγο θα μιλάει για την Αγιά Σοφιά και τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά

Ουπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου και τις καταγγελίες του περί υποχώρησης της ελληνικής πλευράς απέναντι στην Τουρκία.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Γεωργιάδης αμφισβήτησε την κριτική του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος διετέλεσε πρωθυπουργός επί πέντε χρόνια, ενώ σχολίασε και τη στάση του στα εθνικά θέματα.

«Τώρα ο Τσίπρας πού τα θυμήθηκε αυτά, έγινε ο Τσίπρας τώρα και πολεμοκάπηλος», διερωτήθηκε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «σε λίγο θα μας το παίξει και εθνικιστής, θα μας μιλάει για την Αγιά Σοφιά και τον μαρμαρωμένο βασιλιά».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού περί μείζονος υποχώρησης στα εθνικά θέματα, καθώς και τον ισχυρισμό του ότι η Ελλάδα ζητά την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου. Απαντώντας, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις όσο βρισκόταν στην εξουσία. «Ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός 5 χρόνια ήταν, άμα ήθελε να κάνει τα μίλια 12 και να κάνει ΑΟΖ με τη Λιβύη μπορούσε να το είχε κάνει. Δεν θυμάμαι να έκανε ούτε 12 μίλια, ούτε ΑΟΖ με την Αίγυπτο».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε τη στάση του πρώην πρωθυπουργού με τις πολιτικές του επιδιώξεις. «Σε λίγο τον βλέπω να μου μιλάει για τον εξαδάκτυλο, τον μαρμαρωμένο βασιλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κινδυνεύει στις εκλογές να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Τι είπε για την πόντιση του καλωδίου και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας

Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη διαδικασία αδειοδότησης για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως εξήγησε, η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ζήτησε άδεια από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, τις δύο χώρες που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σχετική αρμοδιότητα.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, διευκρινίζοντας ότι δεν απευθυνόταν αποκλειστικά στην Τουρκία. «Η ρηματική διακοίνωση είναι μία ενημέρωση που έδωσε η Γαλλία όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην Αίγυπτο», σημείωσε.

Τέλος, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ελληνικής υποχώρησης, υποστηρίζοντας ότι, εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, η τουρκική πλευρά θα ήταν η πρώτη που θα το προέβαλλε. «Υποχώρηση δεν έχει υπάρξει γιατί αν είχε υπάρξει αυτοί που θα διαφήμιζαν την υποχώρησή μας θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή οι Τούρκοι.

Οι εντάσεις στον αέρα και η παρέμβαση Καραμέρου

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του υπουργού, σημειώθηκαν διαδοχικές εντάσεις, με τον υπουργό Υγείας να αρνείται να μπει σε διάλογο με τον Γιώργο Καραμέρο, ο οποίος παρενέβη αιφνιδιαστικά στη συζήτηση, και στη συνέχεια να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή Νίκο Στραβελάκη για το γεγονός ότι δεν του δόθηκε χρόνος να μιλήσει για τα θέματα του ΕΣΥ.

Αφορμή για την πρώτη αντιπαράθεση αποτέλεσαν οι πρόσφατες αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για «κυβέρνηση της διαφθοράς».

«Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός μου αντίπαλος. Εφόσον με λέει διεφθαρμένο χωρίς κανένα στοιχείο, δικαιούμαι και εγώ να απαντώ. Στη χθεσινή του ανάρτηση, στο βίντεο, λέει η κυβέρνηση της διαφθοράς. Τι εννοεί; Ότι έχουμε υψηλή χοληστερίνη;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Τότε ο Νίκος Στραβελάκης, αναφερόμενος στις καταγγελίες περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα το 2019, με αφορμή τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, τον ρώτησε: «Εγώ ρωτώ, εάν σας καλέσει ο εισαγγελέας, έχετε στοιχεία ότι τα πήρε ο Τσίπρας το 2019;».

-Γεωργιάδης: «Εάν μου κάνει μήνυση, θα τα πούμε στα δικαστήρια»

-Στραβελάκης: «Και για τον Μαδούρο το 2012 το ίδιο;»

-Γεωργιάδης: «Για τον Μαδούρο βγήκε αξιωματούχος από το Καράκας και τα είπε. Δεν ακούσατε τον κύριο Πιπίνη; Είπε ότι έχει και φωτογραφίες από το γεγονός. Είπε υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Τον άκουσα στον Άρη Πορτοσάλτε με προσοχή και είπε ότι μπήκε αυτός ο αξιωματούχος με μια μαύρη τσάντα στο γραφείο του και βγήκε χωρίς τη μαύρη τσάντα. Τι είχε αυτή η μαύρη τσάντα; Μπισκότα είχε; Καραμέλες; Είχε μέσα φέιγ βολάν του Τσάβες; Τι είχε αυτή η τσάντα;».

Και πρόσθεσε: «Εμένα το μείζον που με ενδιαφέρει εδώ είναι να μην περάσει από το μυαλό έστω κατά κεραία οποιουδήποτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάποιου είδους ηθική υπεροχή ως εντιμότερος των υπολοίπων. Τέτοια ηθική υπεροχή ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό του».

Η παρέμβαση Καραμέρου και η άρνηση Γεωργιάδη να μπει σε διάλογο

Σε εκείνο το σημείο η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή, όταν παρενέβη ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο στούντιο, περιμένοντας να συμμετάσχει στο επόμενο πάνελ της εκπομπής.

Ο πρώην βουλευτής, που είχε παραιτηθεί από την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ και ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των πηγών που επικαλούνταν ο υπουργός και τον κατηγόρησε ότι αποφεύγει τον πολιτικό αντίλογο.

«Επικαλείται ως πηγή τον κύριο Πιπίνη, που είναι συνεργάτης στο Μαξίμου και υποψήφιος στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι αξιόπιστη πηγή ο κύριος Πιπίνης για αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης; Απαντήστε μου και πείτε μου εάν αυτό που λέω είναι λάθος», φώναξε ο κ. Καραμέρος, προσθέτοντας: «Έχετε αλαζονεία λόγω μονολόγου. Τέλος ο μονόλογος, τελειώνει τώρα κοντά στις εκλογές».

Η παρέμβασή του προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε διάλογο με τον Γιώργο Καραμέρο.

– Γεωργιάδης: «Δεν έχω αρνηθεί ποτέ να κάνω διάλογο. Ούτε έχω πει τι ερώτηση θα μου κάνετε. Θέλω όμως, όταν έχουμε μια πρόσκληση, να τηρούνται οι κανόνες».

– Στραβελάκης: «Εγώ δεν φταίω εάν ο κύριος Καραμέρος μπήκε στο πλατό. Του είπα ότι θα τα πει στο πάνελ».

– Γεωργιάδης: «Δεν ήρθα σήμερα για να τσακωθώ με κανέναν Καραμέρο. Εάν θέλετε να με καλέσετε με τον κύριο Καραμέρο και αποφασίσω να έρθω, να με καλέσετε. Όχι έτσι».

«Για να μη μείνει το ερώτημα αναπάντητο, όχι, δεν αντλώ τα στοιχεία μόνο από τον κύριο Πιπίνη. Τα αντλώ από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Εάν και αυτοί δεν κάνουν στους ανθρώπους του κυρίου Τσίπρα, τι να πω; Ο κύριος Τσίπρας πάντως την έκανε πρόεδρο της Βουλής και τον κύριο Κοντονή υπουργό Δικαιοσύνης», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ένταση, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Όταν ο Νίκος Στραβελάκης επιχείρησε να ολοκληρώσει τη σύνδεση και να οδηγήσει την εκπομπή σε διαφημιστικό διάλειμμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης το γεγονός ότι δεν είχε ερωτηθεί για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του.

«Ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Στο έχω πει και άλλη φορά. Σήμερα έχω κάνει εγκαίνια ΤΕΠ στο Αγλαΐα Κυριακού, δύο ορόφους. Εγκρίνουμε την Παρασκευή το φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος, πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, έχουμε προχωρήσει σε νέο myEOPYY app. Δεν μπορεί να με βγάζεις και να μη λέμε τίποτα για την Υγεία», ανέφερε.

Και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

– Στραβελάκης: «Θα σας καλέσουμε μια ημέρα».

– Γεωργιάδης: «Κάθε φορά μου λες θα σε καλέσουμε μια ημέρα για την Υγεία. Βρε παιδί μου, το έχω φτιάξει το σύστημα, το παραδέχομαι. Πάει πολύ καλύτερα και έχεις δίκιο να μην ασχολείσαι με το ΕΣΥ. Αλλά μην το δείχνεις τόσο ξεδιάντροπα».

– Στραβελάκης: «Μη μου λέτε εμένα τη λέξη ξεδιάντροπα, κύριε υπουργέ».

– Γεωργιάδης: «Το ξεδιάντροπα το είπα ρητορικά, προς Θεού».