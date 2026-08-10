Αδ. Γεωργιάδης για το Βενιζέλειο: Δεν καταρρέει το ΕΣΥ – Τι απαντά για την πτώση σοβάδων

Σφοδρή επίθεση σε όσους, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να παρουσιάσουν μια εικόνα κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή δημοσιεύματα για την πτώση σοβάδων σε γραφείο του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός έκανε λόγο για ακόμη μία προσπάθεια της «συμμορίας της μιζέριας» να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι επρόκειτο για πτώση σοβά σε χώρο που δεν χρησιμοποιούνταν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων στις υποδομές του ΕΣΥ, υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του.»

Ο υπουργός χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό απρόβλεπτο, ενώ ανέφερε ότι έχουν δοθεί τόσο γραπτές όσο και προφορικές οδηγίες προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου και την Τεχνική Υπηρεσία για τη διενέργεια συχνών ελέγχων.

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία του περιστατικού σε σχέση με τη συνολική κατάσταση των υποδομών του ΕΣΥ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει».

Η ανάρτησή του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως «συμμορίας της μιζέριας» να μεγαλοποιεί το ο,τιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ. Λοιπόν. Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου.

Σήμερα που έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση.

Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις.

Θέλω να δείτε στην πρώτη φωτό για τί είδους ζημιά ακριβώς μιλάμε, σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο.

Μετά δείτε πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό σήμερα: in.gr/2026/08/10/gre…

documentonews.gr/article/venize…

902.gr/eidisi/ygeia/4…

Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί ν υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του.

Καλό δεκαπενταύγουστο με Υγεία».