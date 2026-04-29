Αδ. Γεωργιάδης για την καταγγελία ειδικευόμενης: Καμία υπερεργασία, πληρώθηκε κανονικά

Σε ανάρτηση σχετικά με την υπόθεση της ειδικευόμενης παιδιάτρου, η οποία κατήγγειλε μέσω βίντεο πως εφημέρευε 5 ημέρες συνεχόμενες, προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, θέλοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Ο υπουργός Υγείας, στο πρώτο του μήνυμα ανέφερε πως τον ενημέρωσαν για το συγκεκριμένο βίντεο αλλά δεν έχει κανένα στοιχείο για τη νεαρή ειδικευόμενη ιατρό ώστε να παρέμβει και να εξακριβώσει τι έχει συμβεί. Ενώ ζήτησε μάλιστα, εάν θέλει να επικοινωνήσει εκείνη μαζί του ή όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο να τον ενημερώσει ώστε να την βοηθήσει.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος του ΕΣΥ ενώ γνωστοποίησε πως ο Διοικητής του νοσοκομείο όπου βρισκόταν η γιατρός, στην Σάμο, έμεινε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή.

Επίσης, έκανε γνωστός πως η νεαρή ειδικευόμενη, κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου».

Η ανάρτησή του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μην μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό. Δεν διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» έγραψε χαρακτηριστικά στην απάντησή του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.