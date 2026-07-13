Αδ. Γεωργιάδης για Σαμαρά: Θα συνεργαζόμασταν μετεκλογικά, αν δεν έβαζε βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμάρα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ωστόσο ότι προϋπόθεση είναι ο Αντώνης Σαμαράς να μην θέλει άλλον πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι στη Βουλή, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αλλά εάν ο όρος είναι “με άλλον πρωθυπουργό”, αυτό δεν μπορεί να γίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1».

Σε ερώτηση σχετικά με την πρόσφατη κόντρα του με τον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα των Ποινικών Κωδίκων, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Τον είπα «κλέφτη» δεν μου κάνει μήνυση, το καταλάβατε όλοι, πάμε παρακάτω. Πιστεύω θα συνέλθει, θα σταματήσει… δεν μου έστειλε λουλούδια… Ο Τσίπρας έκανε πολύ ωραία τον Κινέζο ή κατά το κοινώς λεγόμενο την πάπια, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια για αυτό το θέμα. Ο Τσίπρας μέχρι τώρα δεν έχει πει ούτε μια φορά για ποιο λόγο κράτησε την Βουλή ανοιχτή και ψήφισε τους νέους ποινικούς κώδικες θα το κάνει τώρα;».

Για δημοσκοπήσεις και δίπολο ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης, που δείχνει ότι τα δύο πρώτα κόμματα είναι η ΝΔ και η ΕΛ.Α.Σ., ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε μεταξύ άλλων, ότι: «Ο κ.Τσίπρας όταν έχασε το ’23 συνειδητοποίησε εκείνο το βράδυ, ότι, αν δεν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός θα καταστραφεί πολιτικά και ξεκίνησε ένα σχέδιο καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν αυτό το σχέδιο του βγαίνει. Τα ποσοστά που μαζεύει τώρα είναι τα ποσοστά που πήρε στις εκλογές του ’23, δεν έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό».

Όσον αφορά στη διαφορά 12 μονάδων ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. σε πρόσφατη δημοσκοπηση της GPO, ο υπουργός Υγείας είπε: «Η πολιτική είναι συγκριτικό μέγεθος, Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, κερδίζει ο Μητσοτάκης με 12 μονάδες». Ερωτηθείς τι θα γίνει αν τα δημοσκοπικά ποσοστά αποδειχθούν ότι είναι και τα εκλογικά ποσοστά είπε: «Θα κάνουμε εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, το σύνταγμα λέει κάνεις προσπάθεια να κάνεις κυβέρνηση, δεν κάνεις κυβέρνηση, διαλύεται η Βουλή. Εκλογές ως ότου υπάρξει κυβέρνηση, αυτό που λέει το σύνταγμα».

Σε επισήμανση των δημοσιογράφων: «Το σύνταγμα δεν αποκλείει να γίνονται συμμαχικές κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις ειδικού σκοπού», ο υπουργός απάντησε: «Αυτό επιτρέπεται εάν υπάρχουνε κόμματα πρόθυμα να συνεργαστούν. Βλέπετε εσείς κανένα πρόβλημα στο να συνεργαστεί με κανέναν;».

Για κόμμα Σαμαρά

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε: «Πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Το ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει». Ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, αν δεν θέλει να είναι άλλος πρωθυπουργός από τον Κυριάκο Μητσοτκη. Είπε πως: «Εάν ο κ. Σαμάρας δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά αλλά εάν ο όρος είναι «με άλλον πρωθυπουργό» προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει».

«Θα μπορούσαμε συνεργασία και με Ανδρουλάκη, αλλά…»

Ο υπουργός δεν απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως είπε: «Με τον κ. Ανδρουλάκη βεβαίως θα μπορούσε να γίνει αλλά πήγε και ψήφισε στο συνέδριό του αυτό το βλακώδες άρθρο ότι δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση μαζί μας άρα πως; Εγώ γενικά πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εάν ο λαός μας διατάξει και πει «θέλω κυβέρνηση συνεργασίας» εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας». Ωστόσο, τόνισε ότι: «Είμαι υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης, αλλα αν πρεπει να υπαρχει συνεργασία, εφοσον αυτό θα θέλει ο λαός, θα το δούμε».

«Όχι σε συνεργασία με Βελόπουλο»

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνεργασίας μετεκλογικά με τον Κυριάκο Βελόπουλο, είπε ότι: «Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Βελοπουλο και ο λόγος είναι ότι πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μια κυβέρνηση δεν φτάνει να αποκτήσει πλειοψηφία στη Βουλή το κυριότερο που πρέπει να έχει είναι να μπορεί να κυβερνά, να αποφασίζει. Με τον Βελόπουλο μας χωρίζουν στα ιδεολογικά θέματα μεγάλες διαφορές δηλαδή έχουμε ουσιώδεις διαφορές».

F-35 και Τουρκία

Σχετικά με το κατά πόσο η Τουρκία θα αποκτήσει F-35, είπε: «Εγώ δεν το βλέπω (σ.σ. να αποκτά), τουλάχιστον όχι σύντομα εννοώ ως προς την απόφαση να μπει στο πρόγραμμα. Επίσης, το να τους πάρει, σημαίνει ότι θα τσακωθεί με τη Ρωσία».