Αδ. Γεωργιάδης για Σαμαρά: Δεν είδα διαφορά με τα όσα λέει η Κωνσταντοπούλου

Καυστικό ήταν το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, καθώς τις παρομοίασε με τις θέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε στο Action24 πως κανείς δεν είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν χωράει στο κόμμα, τονίζοντας ωστόσο ότι η επιλογή να βρίσκεται εκτός είναι αποκλειστικά δική του.

Σχολιάζοντας το πρόσφατο βίντεο του κ. Σαμαρά, στο οποίο γινόταν κριτική στην κυβέρνηση για τα Τρίκαλα, τα Τέμπη, τη διαφθορά, τις απευθείας αναθέσεις και την ακρίβεια, διερωτήθηκε αν κάποιος με τέτοια οπτική θα μπορούσε να βρει κοινό έδαφος με την κυβερνητική πολιτική.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά;» και πρόσθεσε πως είναι παράλογο να μην αναγνωρίζεται ούτε ένα θετικό επίτευγμα στα οκτώ χρόνια, αποδίδοντας τη στάση αυτή σε προσωπική αντιπάθεια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρησιμοποιώντας τη φράση «το γινάτι βγάζει μάτι, είναι χοντρό το γινάτι, είναι κρίμα», συμπλήρωσε πως αν ο κ. Σαμαράς επιλέξει να δημιουργήσει νέο κόμμα, θα αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο και όχι σύμμαχο, κάτι που χαρακτήρισε λυπηρό αλλά αναπόφευκτο σε περίπτωση πολιτικής σύγκρουσης.

Στρέφοντας το βλέμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση και τις αναφορές του πρωθυπουργού, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο στον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του στη ΔΕΘ, εστιάζοντας κυρίως στο όραμα της επόμενης τετραετίας, τις παροχές και τις επενδύσεις.

Κατά την εκτίμησή του, δεν υφίσταται κανενός είδους rebranding, καθώς οι θέσεις του κ. Τσίπρα παραμένουν αμετάβλητες, επαναφέροντας ζητήματα όπως οι θυρίδες και οι υπερπλούσιοι. Παράλληλα, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ως τον «μεγάλο ασθενέα» που δεν τραβάει, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί συνολική ανισορροπία και έλλειψη εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, αφήνοντας χώρο στην επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα ως ωσεί παρόντος.

Ως προς τα σενάρια περί «κυβέρνησης των ηττημένων», ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έκανε λόγο για déjà vu, υπενθυμίζοντας τις αντίστοιχες συζητήσεις του Μαΐου του 2023 και σημειώνοντας πως μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι μαθηματικά εφικτή στην Ελλάδα, καθώς θα απαιτούσε τη συμμετοχή του ΚΚΕ, το οποίο απέκλεισε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει και ότι το δίλημμα για τη χώρα είναι ανάμεσα σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή στην ακυβερνησία, δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί συνεδριακά να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προοπτική συγκυβέρνησης επί του παρόντος.