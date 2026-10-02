Άδ. Γεωργιάδης για Πολάκη: Πήγε στο νοσοκομείο Χανίων για να κατηγορήσει την κυβέρνηση και του γύρισαν την πλάτη

Ανάρτηση για την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη συμμετοχή εργαζομένων στη συνάντηση και δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο βουλευτής πήγε λίγο μετά τις 13:00 στο νοσοκομείο, το οποίο, όπως ανέφερε, βρίσκεται στην εκλογική του περιφέρεια και ιδιαίτερη πατρίδα, «για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στο Νοσοκομείο Χανίων εργάζονται περίπου 1.100 εργαζόμενοι, ενώ στη συνάντηση με τον βουλευτή βρέθηκαν συνολικά 11 άτομα.

«Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο ασήμαντος είναι πλέον ακόμη και στα Χανιά ακόμη και στην Υγεία. Ούτε τρεις και ο κούκος…οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Να δω τι θα κάνει σε λίγους μήνες που δεν θα είναι καν βουλευτής…».

Η ανάρτηση του υπ. Υγείας

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Σήμερα λίγο μετά τις 13:00 ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο Νοσοκομείο Χανίων, το Νοσοκομείο της Εκλογικής του Περιφέρειας και της ιδιαίτερης του πατρίδας για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση και εμένα….το Νοσοκομείο Χανίων έχει πάνω από 1100 εργαζομένους. Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο ασήμαντος είναι πλέον ακόμη και στα Χανιά ακόμη και στην Υγεία. Ούτε τρεις και ο κούκος…οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει. Να δω τι θα κάνει σε λίγους μήνες που δεν θα είναι καν βουλευτής».