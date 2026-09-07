Αδ. Γεωργιάδης για μήνυση του ΣΥΡΙΖΑ για τα «αδιευκρίνιστα ποσά»: Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη Novartis, ζητούν και τα ρέστα

την αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του υπουργού Υγείας, απάντησε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως «αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για την σκευωρία Novartis, ζητούν και τα ρέστα».

«Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για την σκευωρία Novartis, ζητούν και τα ρέστα», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στην αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του υπουργού Υγείας.

«Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό δυστυχώς αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Novartis για την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την Ελληνική Δικαιοσύνη ζητούν και τα ρέστα», σημειώνει ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης.

Νωρίτερα η Κουμουνδούρου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αποτελείται από τον Τομεάρχη Διαφάνειας, Παύλο Πολάκη, τον Συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας, Μάρκο Χατζησάββα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη θα καταθέσει αύριο επίσημη αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη.