Αδ. Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Βγάζει πολλά λεφτά από τα Τέμπη και ταυτόχρονα κερδίζει και πολλές ψήφους

«Λάβρος» κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το θέμα του δυστυχήματος των Τεμπών ήταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «βγάζει πολλά λεφτά από τα Τέμπη και ταυτόχρονα κερδίζει και πολλές ψήφους».

«Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μεγάλο πολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Πολιτικό γιατί όσο τα Τέμπη μένουν στην επικαιρότητα ανεβαίνει, όταν τα Τέμπη φεύγουν από την επικαιρότητα πέφτει. Και οικονομικό συμφέρον γιατί η δημοσιότητα που της δίνεται καθημερινά στα κανάλια και στην κοινωνία ως δικηγόρος θυμάτων των Τεμπών προφανώς οδηγεί σε περισσότερη πελατεία στο γραφείο της.

Άρα, λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου βγάζει πολλά λεφτά από τα Τέμπη και ταυτόχρονα κερδίζει και πολλές ψήφους για αυτό έχει μεγάλο συμφέρον η δίκη να καθυστερήσει. Και έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα ό,τι μπορεί για να την καθυστερήσει. Η στρατηγική της είναι: μπορούμε να φτάσουμε στις εκλογές του 2027 χωρίς να έχει γίνει η δίκη; Αυτό θέλει να κάνει. Για ποιο λόγο θέλει να το κάνει, επαναλαμβάνω, αυτό; Γιατί μέσα στο δικαστήριο όλες οι μπούρδες περί ξυλολίου, συνομωσίες, λαθρέμποροι μηχανοδηγοί τελειώνουν», ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ 100,3.

Για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών:

«Όταν ξεκινήσει το δικαστήριο αν θέλει ο κ. Ρούτσι να κάνει αίτημα για τοξικολογικές μπορεί να το κάνει στο δικαστήριο και αν το δικαστήριο το κρίνει θετικά, που λογικά θα το κρίνει, μπορεί να γίνονται παράλληλες οι δύο διαδικασίες. Να μην καθυστερεί δηλαδή η έναρξη της δίκης για τις τοξικολογικές, αλλά να γίνονται και οι τοξικολογικές και το δικαστήριο, αυτό λέει η δικαιοσύνη».

Για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι:

«Εγώ ανησυχώ για την υγεία του αυτού του ανθρώπου. Είμαι Υπουργός Υγείας και έχω ευθύνη να ανησυχώ. Για αυτό και έχω βάλει με εντολή μου, μονάδα του ΕΚΑΒ να είναι πάντα εκεί ώστε αν πάθει κάτι να τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, έχω ζητήσει από το ΕΚΑΒ κάθε μέρα να του κάνει εξετάσεις βιοχημικές, πίεση, καρδιάς και λοιπά. Ο κος Ρούτσι κάθε μέρα αρνείται. Δεν έχει δεχθεί καμία μέρα, καμία προσφερόμενη ιατρική βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Θέλω να παρακαλέσω τον κ. Ρούτσι, από σεβασμό για την κατάσταση της υγείας του, αν ξανά αισθανθεί αδιαθεσία να μας επιτρέψει να πάμε σε νοσοκομείο και όχι σε ξενοδοχείο. Από σεβασμό στον πόνο του που έχει χάσει το παιδί του, αλλά και από την ευθύνη μου ως Υπουργός Υγείας για να διατηρηθεί η κοινωνική ηρεμία στη χώρα, θέλω να πω στον κ. Ρούτσι, σήμερα να δεχθεί να τον εξετάσει το ΕΚΑΒ. Εμάς δεν μας εξασφαλίζει ο έλεγχος της κας Κοσμοπούλου».

Για την πρώτη ημέρα εφαρμογής του ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικών ραντεβού:

«Συγκεντρώσαμε σε μία ενιαία πλατφόρμα όλα τα διαθέσιμα ραντεβού, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων σε μία πλατφόρμα. Και παράλληλα τα αυξήσαμε, γιατί αθροίζοντας όλα όσα συγκεντρώσαμε έβγαιναν 3 εκατομμύρια τα διαθέσιμα ραντεβού. Από χθες είναι 10 εκατομμύρια».

«Το 1566 όπως κάθε τηλεφωνικός αριθμός έχει ένα capacity, ένα ανώτατο όριο. Ο σχεδιασμός του είναι για να μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 11.000 τηλεφωνήματα την ημέρα. Χθες πρώτη μέρα δεχθήκαμε 162.420 τηλεφωνήματα. Ζητώ συγγνώμη για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε, αλλά 162.420 τηλεφωνήματα σε ένα τηλεφωνικό αριθμό, σε μία μέρα, είναι αριθμός ρεκόρ για την Ελλάδα. Τις επόμενες μέρες θα «στρώσει». Από χθες προσθέσαμε και μία επιπλέον υπηρεσία που παίρνεις τηλέφωνο και αν έχει μεγάλη κίνηση η γραμμή, σου λέει πληκτρολόγησε τον τηλεφωνικό σου αριθμό και θα σε πάρουμε εμείς πίσω. Για να μην σε αφήνουν να περιμένεις στη γραμμή. Χθες από το 1566 και από τις τηλεφωνικές πλατφόρμες κλείστηκαν πάνω από 50.000 ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε μία μέρα. Όλα μέσα στον Οκτώβριο. Υπάρχουν ακόμα πάνω από 500.000 κενά ραντεβού για τον Οκτώβριο, δηλαδή έχουμε ακόμα περιθώριο».

Για τον ψηφιακό βοηθό:

«Στο Υπουργείο Υγείας φτιάχνουμε ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, όχι για να δίνει ιατρικές συμβουλές στο γιατρό, αλλά για να του συγκεντρώνει τις πληροφορίες. Θα του δώσουμε κι αυτό το εργαλείο για να μπορεί να κάνει γρήγορα την έρευνά του. Σε δύο εβδομάδες θα βλέπετε τον δικό σας προσωπικό ψηφιακό βοηθό στο my health app».

Για τις οφειλές των νοσοκομείων:

«Έχουμε μειώσει τα ληξιπρόθεσμά μας. Όταν πήγα στο Υπουργείο Υγείας, ήταν 1.400.000.000, σήμερα είναι 900.000.000, δηλαδή 500.000.000 κάτω. Αιτήθηκα από το Υπουργείο Οικονομικών να μας δώσει άλλα 157 εκατομμύρια. Πάμε με την εφαρμογή του claw back για κάτω από τα 500 εκατομμύρια μέσα στο 2025. Τα χρέη αυτά, είναι χρέη που παρέλαβα από το 2023, δεν είναι καινούρια χρέη, όμως ναι πρέπει να πέσουμε γιατί ήμασταν πολύ ψηλά».