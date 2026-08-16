Άδ. Γεωργιάδης για φωτιές στη Σαλαμίνα: Στο Θριάσειο οι εννέα εγκαυματίες – Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα

«Στην σε εξέλιξη Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα στα Περιστέρια κ στη Κακή Βίγλα, ενεργούν 5 ασθενοφόρα κ μια μηχανή. Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν 9 άτομα με εγκαύματα σε καλή κατάσταση αρχικάγια το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας στο οποίο και έλαβαν την πρώτη φροντίδα. Στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Θριάσειο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις», έγραψε στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Όλοι είναι καλά στην υγεία τους κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει, 2 χρήζουν νοσηλείας καθώς τα εγκαύματα τους είναι πιο σοβαρά. Μεταφέρουμε επιπλέον δυνάμεις στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνος και έχουμε σε πλήρη ετοιμότητα, πλην του Θριασείου και το Νοσοκομείο της Νίκαιας και το Τζάνειο.

Δυστυχώς εντοπίστηκαν και 2 σωροί. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας