Αδ. Γεωργιάδης για φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ελπίζω στην παραδειγματική τιμωρία του ηλικιωμένου, θα διεκδικήσουμε δικαστικά αποζημίωση

Ουπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του, πως ελπίζει στην παραδειγματική του τιμωρία και πως θα διεκδικήσει δικαστικά από τον ίδιο αλλά και την οικογένειά του, αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη φωτιά που έβαλε επίτηδες.

Στην ανάρτησήττου ο υπουργός Υγείας έκανε γνωστό, πως από την αρχή που ενημερώθηκε για τη φωτιά, θεώρησε πως κάτι «περίεργο» συμβαίνει και πως οι υποψίες του αφορούσαν τον ασθενή, που τελικά ομολόγησε.

«Προφανώς θα προσπαθήσει να οχυρωθεί πίσω από ψυχιατρικά θέματα αλλά όπως μου είπε το προσωπικό που τον νοσήλευσε, κανένα ψυχιατρικό θέμα δεν είχε και δεν νοσηλευόταν για τίποτε τέτοιο» σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Από την πρώτη στιγμή σήμερα το πρωί, όταν βρέθηκα στο «Σισμανόγλειο», είχα πει ότι θεωρούσα πολύ περίεργη αυτή την φωτιά και ότι οι υποψίες μου πήγαιναν προς τον ασθενή, ο οποίας έφυγε σαν κύριος στις 04:40 από το δωμάτιο του, λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ομολόγησε τελικά ότι έβαλε επί σκοπώ την πυρκαγιά, για άγνωστους σε μένα προς το παρόν λόγους.

Ελπίζω στην παραδειγματική του τιμωρία. Δεν είναι μόνον οι μεγάλες ζημιές που προκάλεσε σε ένα νοσοκομείο που με κόπο μόλις πρόσφατα είχαμε πλήρως ανακαινίσει, ζημιές που δικαστικά θα διεκδικήσουμε από τον ίδιο και την οικογένειά του, δεν είναι μόνον η ταλαιπωρία των ασθενών και ο φόβος τους αλλά και όση ταλαιπωρία πέρασαν και περνούν ως τώρα, είναι κυρίως ότι κινδύνευσαν σοβαρά να καούν ζωντανοί 36 άνθρωποι! Αν είναι δυνατόν!

Αν το προσωπικό μας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχαν κινηθεί τόσο άμεσα και οργανωμένα, αν τα συστήματα πυρασφάλειας του Νοσοκομείου δεν είχαν λειτουργήσει αμέσως, σήμερα η Ελλάδα θα θρηνούσε δεκάδες νεκρούς ασθενείς από έναν αχαρακτήριστο άνθρωπο! Προφανώς θα προσπαθήσει να οχυρωθεί πίσω από ψυχιατρικά θέματα αλλά όπως μου είπε το προσωπικό που τον νοσήλευσε, κανένα ψυχιατρικό θέμα δεν είχε και δεν νοσηλευόταν για τίποτε τέτοιο. Ειμαι πραγματικά συγκλονισμένος από αυτό το αδιανόητο πράγμα που συνέβη σήμερα.