Άδ. Γεωργιάδης για φορολόγηση εφημεριών: Ουσιαστική μείωση του φόρου στους γιατρούς, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που κάναμε

Στον νέο αυτοτελή τρόπο φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στο Χ, ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι οι γιατροί έχουν «μεγάλη και ουσιαστική μείωση φόρου λόγω υπαγωγής σε χαμηλότερη φορολογική κλίμακα».

«Οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση των εισοδημάτων των Ιατρών του ΕΣΥ. Ίσως η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη μεταρρύθμιση που κάναμε», σημείωσε στην ανάρτησή του για την εφαρμογή του νόμου ο κ. Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Μετά την εφαρμογή του νόμου μας για την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων των Ιατρών του ΕΣΥ από τις εφημερίες, προέκυψε μεγάλη και ουσιαστική μείωση του φόρου σε όλους και αυτοτελώς και λόγω υπαγωγής σε χαμηλότερη φορολογική κλίμακα αφού τα εισοδήματα αυτά δεν προσμετρώνται στο γενικό τους εισόδημα.

Ιδού μερικά από τα παραδείγματα της μεγάλης μείωσης φόρου που τώρα βεβαιώνεται στους ιατρούς όλης της χώρας και οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση των εισοδημάτων των Ιατρών του ΕΣΥ. Ίσως η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη μεταρρύθμιση που κάναμε υπέρ τους!».