Αδ. Γεωργιάδης για επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος: «Για άθεος, πολύ ωραία τα λέει ο άτιμος…»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε στα social media την ανάρτηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ από το Άγιο Όρος όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις» και πως αποτελεί «ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

Να σημειωθεί ότι σε παλαιότερες συνεντεύξεις, ο κ. Τσίπρας δήλωνε άθεος και πως δεν βρίσκει κάποιο νόημα να μπει στην εκκλησία.