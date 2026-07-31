Άδ. Γεωργιάδης για Δαφνί: Μεταφέρθηκαν 14 ασθενείς στο Αττικόν

Το Νοσοκομείο Δαφνί τέθηκε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα μετά την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για πιθανή εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, ενώ προληπτικά μεταφέρθηκαν 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Σύμφωνα με τον ίδιο, η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής περιόρισε σημαντικά τη φωτιά και ο άμεσος κίνδυνος για τη δομή έχει πλέον απομακρυνθεί.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας