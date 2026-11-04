Αδ. Γεωργιάδης: Επικοινωνιακό πυροτέχνημα η πρόταση Βελόπουλου για προανακριτική για τον Τσίπρα

«Επικοινωνιακό πυροτέχνημα» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρεμβαίνοντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, την πρόταση της Ελληνικής Λύσης να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή για τον Αλέξη Τσίπρα, για το ζήτημα της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα το 2019.

«Ο κ. Βελόπουλος είναι πολύ καλός στην επικοινωνία και πολύ καλός λαϊκιστής. Δεν είναι πολύ καλός στα νομικά. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός έως το 2019. Η αλλαγή του Συντάγματος που απάλειψε την πενταετή παραγραφή ψηφίστηκε το 2020. Άρα όλα τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχει διαπράξει ο κ. Τσίπρας ως Πρωθυπουργός έχουν παραγραφεί» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Εξήγησε, δε, ότι ως εκ τούτου «για τον κ. Τσίπρα δεν μπορεί να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή ελλείψει αντικειμένου».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η Βουλή δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως», διευκρινίζοντας ότι «οι δικαστικοί είναι υποχρεωμένοι να το στείλουν (το αίτημα της Προανακριτικής στη Βουλή) αμελλητί χωρίς δικαστική αξιολογική κρίση».