Άδ. Γεωργιάδης: Εμείς είμαστε υπέρ της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ισραήλ – Βολές κατά Χρηστίδη

Τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ υπερασπίστηκε μέσω ανάρτησής του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη, αλλά και το ίδιο το κόμμα.

Αφορμή της ανάρτησης του υπουργού Υγείας αποτέλεσε η παρουσία και των δύο σε μια συνάντηση υποστηρικτών των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ που διοργάνωσε το Israel in Greece στην Αθηναϊκή Λέσχη και η κριτική που δέχτηκαν γι’ αυτό.

Ο Παύλος Χριστίδης σε επιστολή του, σε απολογητικό τόνο, ανέφερε ότι ναι μεν πήγε άλλα κάθισε λίγο, δεν μίλησε με την Ισραηλινή πρέσβη ή υπουργούς του Ισραήλ. Ο υπουργός Υγείας εκτόξευσε «πυρά» εναντίον του Χρηστίδη, καλώντας τον να σταθεί στο ύψος του και χαρακτηρίζοντας την επιστολή του ως «κατάπτυστα απολογητική απάντηση».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Λοιπόν επειδή τα πράγματα κάπου έχουν ξεφύγει. Προχθές μια ομάδα υποστηρικτών των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και

@Israel @IsraelinGreece διοργάνωσαν μια συνάντηση μεταξύ πολιτικών από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σκοπός να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας και να φτιάξουμε ισχυρότερες Κοινοβουλευτικές ομάδες αλληλοστήριξης. Παρευρέθηκα, όπως ήταν φυσικό και εγώ. Έχω κρύψει εγώ ποτέ την πλήρη μου υποστήριξη προς το Ισραήλ; Έχω κρύψει ότι θεωρώ την Στρατηγική μας σχέση με το Κράτος αυτό, ως μείζον Εθνικό μας συμφέρον; Οχι. Τα λέω συνεχώς και παντού και εδώ και στην Βουλή και παντού αυτά.

Μία ομάδα ακροαριστερών που ονομάζονται @reporters_gr το έμαθαν στήθηκαν από κάτω από την Αθηναϊκή Λέσχη και άρχισαν να βιντεοσκοπούν, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει (οι ίδιοι που φώναζαν για τα γυαλιά μου Meta το καλοκαίρι και που φώναζαν για τα προσωπικά δεδομένα κλπ….) και ανέβασαν την επόμενη αυτή την ανάρτηση για να μας ψέξουν: https://facebook.com/share/v/18eACQaya3/?mibextid=wwXIfr

Δεν ασχολήθηκα να σας πω την αλήθεια χθες, για δύο λόγους. Πρώτον διότι είχα περιοδεία στην Ήπειρο εγκαινιάζοντας ασταμάτητα Κέντρα Υγείας και ΤΕΠ Νοσοκομείων κλπ και δεύτερον διότι δεν θεωρώ ότι οφείλω να δώσω τον παραμικρό λογαριασμό για το που πάω σε έναν ακροαριστερό λογαριασμό της πλάκας. Οι εκλεγμένοι πολιτικοί λογαριασμό δίνουμε μόνον στους ψηφοφόρους μας και σε κανέναν άλλον. Οι ψηφοφόροι μου καλώς γνωρίζουν τις απόψεις μου για το Ισραήλ άρα κανένα πρόβλημα.

Όμως σήμερα καθώς ξεκίνησα το ταξίδι της επιστροφής μου στην Αθήνα από τα Ιωάννινα είδα την απάντηση προς αυτούς του συναδέλφου μου βουλευτού του

@pasok @christidisp https://facebook.com/share/p/152KPcFfZWu/?mibextid=wwXIfr

Θα με συγχωρέσει ο καλός και συμπαθής συνάδελφος του Πασόκ κ. Χρηστίδης αλλά η απάντησή του είναι γελοία. Μόνον που δεν έπεσε γονυπετώς να τους ζητήσει και συγγνώμη, που τόλμησε να πάει στην Αθηναϊκή Λέσχη και να υποστηρίξει τις στενές σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ, χωρίς να ζητήσει την άδειά τους…. Έτσι θα κυβερνήσει την Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ; Προσκυνώντας την κάθε Μή Κυβερνητική Οργάνωση και την κάθε Ακροαριστερή ανοησία; Ήθελε να πάει πήγε, καλά έκανε τέλος. Τί πράγματα είναι αυτά; Μόλις του έκαναν λίγο bullying το έβαλε στα πόδια ολόκληρος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου;

Λοιπόν εμείς είμαστε Υπέρ της Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδος/Ισραήλ και θέλουμε να φτιάξουμε και Κοινοβουλευτικές ομάδες υποστήριξης και τα πάντα. Φυσικά και αυτές μας οι θέσεις θα κριθούν στις επόμενες εκλογές από το μεγάλο μας αφεντικό, δηλαδή από τον Ελληνικό Λαό.

-Φίλε Παύλο να αποσύρεις σε παρακαλώ πολύ την κατάπτυστα απολογητική απάντηση σε αυτές τις ασήμαντες ακροαριστερές ομάδες, βουλευτής είσαι στάσου στο ύψος σου».