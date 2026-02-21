Άδ. Γεωργιάδης: Δεν θα μου απαγορεύσει το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο

Στα επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ούτε στους μπαρμπάδες τους, ούτε στους μπατζανάκηδές τους. Αν έσπαγε ο κλοιός της Αστυνομίας, θα είχαμε χτυπήσει πολύ σοβαρά. Θα μου απαγορεύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι θα επισκεφθεί εκ νέου το νοσοκομείο σύντομα, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί παρόμοιες συμπεριφορές.

«Την επόμενη φορά που θα πάω και με εμποδίσει οποιοσδήποτε να μπω, θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά», ανέφερε στο ΜEGA.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι με δική του εντολή αφέθηκε ελεύθερος γιατρός που είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή εις βάρος του, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί την ποινική στοχοποίηση εργαζομένων.

«Επίθεση» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας σε καταγγελίες περί bullying, εξευτελιστικής συμπεριφοράς και απλήρωτων μισθών.

«Αν δεν αντισταθώ στην τοξικότητα που εκτοξεύει, θα είναι σαν να τη θεριεύω. Η τραμπούκος Κωνσταντοπούλου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Ηλία Κασιδιάρη. Η συμπεριφορά της προς εμάς είναι η ίδια και προς τους εργαζομένους της», δήλωσε.