Αδ. Γεωργιάδης: Δεν θα έφερνα τις διατάξεις με τροπολογία, αλλά το κάνω γιατί είναι ορόσημο για την 8η εκταμίευση του Ταμείου Ανάκαμψης

«Ξέρετε ότι σέβομαι όσο κανένας τη Βουλή και απαντώ σε όλες τις Ερωτήσεις. Όχι μόνο δεν αποφεύγω τη Βουλή, αλλά, αντίθετα, την λατρεύω. Αναγκάζομαι όμως να φέρω τις διατάξεις αυτές με τροπολογία γιατί αποτελούν ορόσημο για την 8η αξιολόγηση του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει τις επόμενες ημέρες έως τις 30 Απριλίου να κλείσει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός, υποστηρίζοντας την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που έχει κατατεθεί για ψήφιση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις» και αφορά τη δομή του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και της Ασφάλειας των Ασθενών είπε ότι «δυστυχώς εάν και αποτελεί έργο με ορόσημο στο Ταμείο Ανάκαμψης οι υπηρεσίες την ετοίμαζαν πάνω από ένα χρόνο, δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε κάποιες από τις βασικές της λεπτομέρειες» και «μας το έφεραν πριν μια εβδομάδα» Εάν το φέρουμε με την κανονική νομοθετική διαδικασία, είπε ο κ. Γεωργιάδης «θα μπλοκάρει το 8ο Αίτημα της χώρας πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτό δεν μπορώ να το κάνω».

Ο υπουργός, παράλληλα, δεσμεύτηκε να κάνει μια συνεδρίαση – ενημέρωση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων μόνο γι’ αυτό το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η δομή αυτή, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης «αποτελεί μια μεγάλη συζήτηση στην Βουλή για να υπάρξει ενημέρωση για να δείξω πόσο σημαντική είναι αυτή».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε ακόμη ότι «εξ αιτίας της υπάρξεως του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ασταμάτητα έργα σε υποδομές, για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε ψηφιακά συστήματα, αλλά και μια σειρά χωρίς τέλος προληπτικές εξετάσεις».

Η δομή που δημιουργείται εξήγησε ο υπουργός «δεν έχει χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν την κάνουμε για να πάρουμε τα λεφτά από τους κουτόφραγκους της ΕΕ όπως αναφέρθηκε, αλλά έχει μπει ως ορόσημο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε πολύ οξύμωρο η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει ενιαίο σύστημα της καταγραφής της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας στο ΕΣΥ. Το παρόν νομοσχέδιο αφορά το ΕΣΥ και όχι για τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όταν το σύστημα αυτό αρχίσει να δουλεύει και το αξιολογήσουμε θα μπορούμε να το επεκτείνουμε και στο ιδιωτικό τομέα Υγείας, αλλά εμείς το χτίζουμε για το ΕΣΥ».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «όχι μόνο υπήρξε διαβούλευση, αλλά οι Ιατρικές Εταιρείες το διαβουλεύονται με τον ΕΔΟΠΥ εδώ και ένα χρόνο, όλοι έχουν μιλήσει με όλους γι’ αυτό και η καθυστέρηση». Ο υπουργός είπε ότι «δεν μπορεί να θεωρείτε το νομοσχέδιο αντιλαϊκό γιατί φτιάχτηκε για την ασφάλεια των ασθενών».

Ο υπουργός υγείας, τέλος, απάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που του ζήτησε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως «εάν στα σοβαρά κατηγορούμε μεταξύ μας συναδέλφους, γιατί μιλούσαν προκειμένου να λύσουν προβλήματα του κόσμου- και κουνάμε και το δάχτυλο- θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Είναι προφανές ότι αυτό το έχουμε κάνει και οι 300 εδώ. Και δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο».