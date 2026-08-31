Αδ. Γεωργιάδης: Από την 1η Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσα στα νοσοκομεία

Ένα νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής των νοσηλευόμενων ασθενών τίθεται σε λειτουργία από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.

Πρόκειται για το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης, μέσω του οποίου η φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας θα καταγράφεται ηλεκτρονικά. Το σύστημα θα παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα, από την ιατρική εντολή και την εκτέλεσή της από το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η εφαρμογή του συστήματος αποσκοπεί στη μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών και στη μείωση των σφαλμάτων κατά τη χορήγηση φαρμάκων. Παράλληλα, προβλέπει την κατάργηση των χειρόγραφων εντολών και των διπλών καταχωρήσεων, περιορίζοντας τον διοικητικό φόρτο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στη διαδικασία της ενδονοσοκομειακής συνταγογράφησης θα ενσωματωθούν επίσης τα εγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες υγείας θα έχουν συγκεντρωμένη εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου.

Έλεγχος της κατανάλωσης και των προμηθειών

Η λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος αναμένεται να δώσει στο υπουργείο Υγείας αναλυτικά δεδομένα για την κατανάλωση φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία.

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, τον εντοπισμό αποκλίσεων και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των προμηθειών.

«Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που άλλαξε πριν από χρόνια τον τρόπο λειτουργίας της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, περνά πλέον και μέσα στα νοσοκομεία», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι το έργο εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ, με στόχο την προστασία των ασθενών, τη διευκόλυνση του προσωπικού και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.